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Kartal'da kadın cinayeti itirafı: ‘Ölmesi 40 dakika sürdü’

Kartal'da gönül ilişkisi yaşadığını iddia ettiği Neslihan Batur'u (45) öldürüp su dolu kuyuya attığı gerekçesiyle gözaltına alınan fabrika işçisi Habip Başar (51) 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

2021-11-12 19:35:16

Şüpheli Başar'ın emniyetteki ifadesinde kıskançlık nedeniyle Batur'u 40 dakika boyunca boğduğunu ve öldürdükten sonra cesedini el arabasına koyarak 70 metre uzaktaki su kuyusuna attığını söyledi.

Olay, 9 Kasım 2021 günü Kartal, Esentepe Mahallesi Milangaz Caddesi üzerindeki bir fabrikada gerçekleşti. İddiaya göre fabrika bekçisi Habip Başar, gönül ilişkisi yaşadığını iddia ettiği Neslihan Batur'la kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Başar, elleriyle Batur'u boğarak öldürdü ve fabrikanın yakınında bulunan bir su kuyusuna cansız bedenini attı.

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Neslihan Batur çocuğu A.N.K. annesinin kayıp olduğunu ve hayatından endişe ettiğini belirterek 10 Kasım'da karakola başvurdu. Polis ekiplerince güvenlik kameralarına yapılan incelemede Batur'un Habip Başar ile fabrikada buluştuğu ve fabrikadan dışarı çıkmadığı tespit edildi. Olaya ilişkin Habip Başar gözaltına alındı.

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Şüpheli Habip Başar, emniyetteki ifadesinde ilkokul mezunu olduğunu, Neslihan Batur'u 2020 yılından beri tanıdığını söyledi. Batur'la gönül ilişkisi olduğunu iddia eden Başar, evliliğinden olan kızının Neslihan Batur'la olan ilişkisini öğrendiğini söyledi. Kızının bu sebeple kendisinden nefret ettiğini, eşiyle boşanma aşamasına geldiğini ve Batur'la evlenmek istediğini söyleyen şüpheli Başar, Batur'un başkalarıyla da birlikte olduğunu iddia etti.

'ÖLMESİ YAKLAŞIK 40 DAKİKA SÜRDÜ'

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Neslihan Batur'la 9 Kasım günü kendi çalıştığı fabrikada buluştuğunu ifadesinde belirten Başar, tartışmaya başladıklarını ardından Batur'un boğmaya başladığını söyledi. İfadesinde "Ölmesi yaklaşık 30-40 dakika sürdü" diyen Başar, bu süre zarfında fabrikada başka birisi olmadığını dile getirdi. Batur'un kıyafetlerini çıkardığını ve ona hediye ettiği altın kolyeyi geri aldığını söyleyen Başar, söz konusu kıyafetleri fabrika içinde yaktığını belirtti.

CESEDİ 70 METRE BOYUNCA EL ARABASINDA TAŞIMIŞ

Başar'ın ifadesinde "Neslihan'ın cesedini çıkartarak fabrika içerisinde bulunan el arabasına koydum ve yaklaşık 70 metre uzaklıktaki fabrikanın içerisinde bulunan 'eloksal kuyusu' olarak adlandırılan kuyunun olduğu yere götürdüm. Bu kuyu yaklaşık 15 metre derinliğinde aşağıya doğru sarkan borulardan dolayı kapaksız olan içi su dolu bir kuyudur. Neslihan'ı bu kuyuya attım" dediği öğrenildi.

ÖLDÜRDÜĞÜ KADININ ÇOCUKLARINI ARAMIŞ

Maktulün telefonunu, kıyafetlerini yok ettiğini söyleyen Başar, aynı gün akşam saatlerinde Batur'un oğlunu arayarak 'Annene ulaşamıyorum' dediğini, oğlunun da 'Ağabey annem evde yok' diyerek telefonu kapattığını söyledi. Ertesi gün Batur'un çocuklarının kendisini aradığını ve haberi olmadığını söylediğini belirten Habip Başar, ifadesinde "Cinayeti bir sinir harbi içerisinde işledim. Gerçekleştirmiş olduğum bu eylemden dolayı pişmanım" dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Habip Başar burada savcıya ifade verdi. Savcılık Başar'ı "Kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüphelinin sevk edildiği suç maddesinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. DHA

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