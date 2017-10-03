Kars'ta terör operasyonu

03.10.2017 16:12:52

Kars'ın Kağızman ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcı ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçenin Dibekkaya ve Çemçe kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Ece" operasyonu gerçekleştirildi.

Kırsaldaki aramalarda, toprak altına tuzaklanmış bir el yapımı patlayıcının yanı sıra C-4 tipi patlayıcı, kablo, 5 tüpgaz, güneş enerjili aydınlatma ışığı, 14 branda, 5 çelik tencere, 30 çatal, 30 kaşık, halıfleks, pil, baston, damacana, mazot bidonu, çaydanlık, teröristlerce kullanılan yelek, mont ve ayakkabı ele geçirildi.

Delil niteliği taşımayan malzemelerin imha edildiği operasyonda, içinde kimse olmayan bir sığınak da tespit edildi.