Kars'ta bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı
Kars'ta mahalleye inen bozayıyı görüntülemeye çalışan kişinin, ayının kovalaması sonucu düşerek yaralandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kars'ta mahalleye inen bozayıyı görüntülemeye çalışan kişinin, ayının kovalaması sonucu düşerek yaralandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
'Bağlılık Hasan' 74. Cannes Film Festivalinde
74. Cannes Film Festivalinde gösterimi yapılan 'Bağlılık Hasan' filmini 2020'nin mart ayında Cannes Film Festivali'ne gönderdiklerini aktaran usta yönetmen Semih Kaplanoğlu, şunları söyledi: 'Onlardan bize gelen cevap, 'Bu sene yapıp yapamayacağımız belli değil ama sizin filminizi seleksiyona almak istiyoruz. Eğer bekleyebilirseniz, 2021'de Cannes Film Festivali'ne sizin filminizi mutlaka alacağız, çok beğendik' şeklindeydi. Ben de o yüzden beklemeyi kabul ettim. Film bittikten sonra filmle ilgili duygularını belirten insanlarla muhatap olduk. Filmin hikayesinden, oyunculuktan ve görselliğinden çok etkilendiklerini söylüyorlar. Tabii burada filmin olumlu geri dönüşlerinin olması bizi çok sevindirdi.'
Güvenlikçinin parmağını koparan kadına feci dayak
Olay, Taksim Sıraselviler Caddesi'nde bulunan gece kulübünde önceki gün saat 03.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 3 yabancı uyruklu kadın, gece kulübüne girmek istedi. Kulübün kapısında bekleyen güvenlik görevlileri, aşırı alkollü oldukları gerekçesiyle kadınları içeriye almak istemedi. Bunun üzerine kadınlar, güvenlik görevlileriyle tartışmaya başladı. Görevliler, tekme ve yumrukla kendilerine saldıran kadınları tutup dışarıya çıkarttı. Bu sırada kadınlardan biri, güvenlik görevlisinin yüzük parmağını ısırarak, kopardı. Kadınları uzaklaştırmak ile uğraşan görevli, parmağının koptuğunu fark etti. Bunun üzerine görevliler kadınları saçlarından tutup, döverek dışarıya çıkarttı.
Sokakta yürüyen adama saldıran iki köpeğe ölüm cezası
Pakistan'ın Karaçi kentinde iki köpeğin saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı. Pakistan’ın güneyindeki Karaçi kentinde iki köpeğin saldırısına uğrayan bir avukat ile iki hayvanın sahibi arasında varılan uzlaşma sonucunda ‘infaz’ çıktı. Köpeklerin veteriner tarafından ötenazi uygulanması öngören anlaşmaya göre, iki hayvan sahibi, ayrıca sokak köpeklerini korumaya çalışan bir yardım kuruluşuna 6 bin 270 dolar bağışta bulunacak. Geçtiğimiz ay gerçekleşen saldırının yaşandığı anlara dair kamera kayıtları, köpeklerin yolda yürüyen kişiye doğrudan saldırdığını gösteriyor. İki köpeğe verilen ölüm cezası, olayda yaralanan avukat ile iki hayvanın sahibi arasında, mahkeme dışı varılan uzlaşmanın bir parçası olarak uygulanacak.-MepaNews-