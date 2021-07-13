Kars'ta bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı

'Bağlılık Hasan' 74. Cannes Film Festivalinde

74. Cannes Film Festivalinde gösterimi yapılan 'Bağlılık Hasan' filmini 2020'nin mart ayında Cannes Film Festivali'ne gönderdiklerini aktaran usta yönetmen Semih Kaplanoğlu, şunları söyledi: 'Onlardan bize gelen cevap, 'Bu sene yapıp yapamayacağımız belli değil ama sizin filminizi seleksiyona almak istiyoruz. Eğer bekleyebilirseniz, 2021'de Cannes Film Festivali'ne sizin filminizi mutlaka alacağız, çok beğendik' şeklindeydi. Ben de o yüzden beklemeyi kabul ettim. Film bittikten sonra filmle ilgili duygularını belirten insanlarla muhatap olduk. Filmin hikayesinden, oyunculuktan ve görselliğinden çok etkilendiklerini söylüyorlar. Tabii burada filmin olumlu geri dönüşlerinin olması bizi çok sevindirdi.'