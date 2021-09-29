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Kargo görevlisine yumruklu saldırı kamerada

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Yakup A., evinin önünde malzeme ayıran kargo görevlisi O.Ç.'ye yumruk atarak saldırdı. İhbarla gelen polisi gören Yakup A., taş atarak evinin camlarını kırdı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 24 Eylül'de, Körfez'e bağlı Hacı Osman Mahallesi Can Sokak'ta meydana geldi. Yakup A., evinin önünde durup, araçta kargo malzemelerini ayıran dağıtım görevlisi O.Ç.'ye saldırdı. Araçtan inip, polise haber veren O.Ç.'ye yumruk atmaya devam eden Yakup A., ekipleri görünce taş atarak, kendi evinin camlarını kırdı. Daha önce de bir kişiye saldırdığı belirtilen ve gözaltına alınan Yakup A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

2021-09-29 12:57:04
Sadakataşı bir yılda 1100 su kuyusu açılışı gerçekleştirdi

Sadakataşı bir yılda 1100 su kuyusu açılışı gerçekleştirdi

Geri kalmış ve yardıma muhtaç coğrafyalarda yardım faaliyetleri sürdüren Sadakataşı Derneği, son bir yılda 1100 su kuyusu açılışı gerçekleştirdi.
Kuşların buğday yığınlarına akını

Kuşların buğday yığınlarına akını

Muş'ta yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan kuşlar, beslenebilmek için buğday, arpa ve ay çekirdeği yığınlarının oluşturulduğu tarlalara akın ediyor.
Hindistan ordusu Müslümanlara kurşun yağdırırken görüntülendi

Hindistan ordusu Müslümanlara kurşun yağdırırken görüntülendi

Hindistan'ın Assam eyaletinde ordu güçleri ve Hint milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi (BJP) destekli Hindu çeteler, Müslümanları zorla evlerinden çıkarmak üzere saldırılar gerçekleştiriyor. Bölgedeki yerleşimlerin yasa dışı olduğu bahanesiyle yıkımlar gerçekleştiren Assam yönetimi, bölgenin demografisini değiştirmeye çalışmakla suçlanıyor. Şimdiye kadar en az 800 Müslüman aile zorla evlerinden çıkarıldı ve evleri yıkıldı. Saldırılarda resmi rakamlara göre 2 Müslüman yaşamını yitirdi. Çok sayıda Müslüman yaralandı. Saldırılara, bazı Hindu medya mensuplarının ve sivillerin de katıldığı göze çarptı. Müslümanlar ise kendilerini sopalarla korumaya çalışırken, bu kişilerin bazıları linç edilerek katledildi. BJP hükümeti daha önce ülkenin en kalabalık eyaleti olan Uttar Pradeş'teki Gorahpur şehrinde en büyük Hindu tapınak olan Gorahnat'ın çevresindeki alanda yaşayan Müslümanların 'güvenlik tehlikesi oluşturdukları' sebebiyle evlerinin tahliyesini istemişti-MepaNews
Otobüse binen 'gezgin köpek' herkesin ilgisini çekti

Otobüse binen 'gezgin köpek' herkesin ilgisini çekti

İstanbul'un çeşitli semtlerinde toplu taşıma araçlarına binmesiyle tanınan ''gezgin köpek'', bu sefer de Üsküdar-Fındıklı Mahallesi hattındaki otobüsü kullandı. Üsküdar-Fındıklı Mahallesi seferini yapan otobüse Yenisahra durağından binen ''gezgin köpek'', yolcuların ilgi odağı oldu. Yolcuların şaşkın bakışları arasında iki durak seyahat eden 'gezgin köpek', Kozyatağı durağında otobüsten kendi isteğiyle indi.
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