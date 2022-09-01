Karganın kirpiyi yolda karşıdan karşıya geçirme çabası
İşlek bir yolda karganın kirpiyi karşıdan karşıya geçirmek için çaba sarfetmesi beğeni topladı.
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İşlek bir yolda karganın kirpiyi karşıdan karşıya geçirmek için çaba sarfetmesi beğeni topladı.
‘Modern kadın’ algısı ile ‘Şehvet tetikleyicisi’ne dönüşen kadınlar
Kendi ruhundan uzaklaşarak gösteri toplumuna malzeme olarak sadece “şehvet tetikleyicisi”ne dönüşen modern kadına dair bu animasyon, bir farkındalığı artırma mevkiine müşahhas bir örnek olarak da izlenebilir. Bahse konu örneklerden hareketle, “öteki” ne dönüşme gayreti, aslında kendi şahsiyetinden kaçma; bir başkası üzerinden yeniden kendini var etme gayreti şeklinde de okunulabilir.