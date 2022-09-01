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Karganın kirpiyi yolda karşıdan karşıya geçirme çabası

İşlek bir yolda karganın kirpiyi karşıdan karşıya geçirmek için çaba sarfetmesi beğeni topladı.

2022-09-01 22:19:12
“Bunca hayal kırıklığı, Bunca mutsuzluk yetmiyor mu?”

“Bunca hayal kırıklığı, Bunca mutsuzluk yetmiyor mu?”

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Erbakan'ın Uhud muharebesini anlattığı anlar

Erbakan'ın Uhud muharebesini anlattığı anlar

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Musa Eroğlu’dan Hazreti Ali’ye saygısızlık!

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‘Modern kadın’ algısı ile ‘Şehvet tetikleyicisi’ne dönüşen kadınlar

‘Modern kadın’ algısı ile ‘Şehvet tetikleyicisi’ne dönüşen kadınlar

Kendi ruhundan uzaklaşarak gösteri toplumuna malzeme olarak sadece “şehvet tetikleyicisi”ne dönüşen modern kadına dair bu animasyon, bir farkındalığı artırma mevkiine müşahhas bir örnek olarak da izlenebilir. Bahse konu örneklerden hareketle, “öteki” ne dönüşme gayreti, aslında kendi şahsiyetinden kaçma; bir başkası üzerinden yeniden kendini var etme gayreti şeklinde de okunulabilir.
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