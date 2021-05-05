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Kardeşeli Afrika'da yetimhane açılışlarına bir yenisini daha ekledi

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Arge ve Proje Direktörü Uğur Erkoca; Afrika Çad bölgesinde açılışı yapılan, Türkiye Yetimhanesinin birçok yetime umut olacağını, bu bölgelerde yardımların daha da artarak devam edeceğini açıkladı.

2021-05-05 00:42:51
'Afganistan'da ve Irak'ta arkadaşlarım sizin yüzünüzden öldü'

'Afganistan'da ve Irak'ta arkadaşlarım sizin yüzünüzden öldü'

ABD yönetimi 11 Eylül 2021'de Afganistan'dan askerlerini tamamen çekme hazırlığını sürdürüyor... Mart 2020'de ortaya çıkan bir videoda Hava Kuvvetleri gazisi videoda Biden'a, 'Hava Kuvvetleri gazisiyim. Bir gazi arkadaşım ile birlikte buradayız. Sadece şunu sormak istiyorum; oyumuzu neden savaş yanlısı birine vermeliyiz? Sayısız Iraklı vatandaşın hayatına mal olan, sebep olan birine? Siz o savaşın önünü açtınız ve bu savaşa sebep olan adama da madalya taktınız. Bunun bir sorumlusu da sizsiniz. Arkadaşlarım sizin siyasetiniz yüzünden öldü. Hepsi öldü! Irak ve Afganistan'da kardeşlerim öldü. Sizin için o savaşlarınızda biz savaştık. Sivilleri öldürelim diye bizi gönderdiniz. Sivilleri öldürdük!' diyor.
Burdur'da kaybolan otizmli çocuk 46 saat sonra bulundu

Burdur'da kaybolan otizmli çocuk 46 saat sonra bulundu

Burdur'da kaybolan otizmli çocuk 46 saat sonra bulundu
Hindistan'da krematoryumlardaki yoğunluk sürüyor

Hindistan'da krematoryumlardaki yoğunluk sürüyor

Hindistan'da krematoryumlardaki yoğunluk sürüyor
Meksika'da metro üst geçidi yola çöktü: 23 ölü

Meksika'da metro üst geçidi yola çöktü: 23 ölü

Metronun 12 numaralı hattı Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard kentin belediye başkanıyken yapılmıştı.Ebrard Twitter'dan yapılan açıklamada, 'Bugün Metro'da yaşanan hadise korkunç bir trajedi. Kazazede ve ailelerinin yanındayım' dedi. Ebrard 'Tabi ki olaya neyin neden olduğu araştırılmalı ve sorumlular cezalandırılmalı. Tekrar ne gerekirse yapmak için yetkililere yardım etmeye hazır olduğumu belirtmek istiyorum' dedi.
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İHH Ramazan
İHH Ramazan