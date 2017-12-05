Kardemir Karabükspor'da Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları
Yatabare, Dany ve Seleznov, antrenmana katılmadı
05.12.2017 21:29:29
Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 15. haftasında 11 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Hasan Doğan Tesisleri'nde teknik direktör Tony Popovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Dar alanda pas çalışmasının da yapıldığı iki saatlik idman, yarı sahada maçla son buldu.
Sakatlığı bulunan Dany Nounkeu, izinli olan Mustapha Yatabare ve Yevgen Seleznov, antrenmana katılmadı.
Kırmızı-mavili ekip, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.