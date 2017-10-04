Karayollarında durum

04.10.2017 08:44:49

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Burdur-Antalya il sınırı Antalya-Manavgat yolunun 16. kilometresinde yapılacak patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 12.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

TEM Otoyolu'nun Sapanca-İzmit Doğu kavşakları kesimi 0-19. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul yönünde acil geçiş noktaları kademeli trafiğe kapatılacak. Bu sürede ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştirilecek.

Salihli-Kula yolunun 52-57. kilometrelerinde altyapı iyileştirme çalışması ve BSK kaplama onarımı nedeniyle sol yol trafiğe kapatılacak, ulaşıma bölünmüş yolun sağ tarafından iki yönlü izin verilecek.

Aksaray-Nevşehir ayrımı-Selime-Ihlara yolunun 0-16 ve 23-31. kilometrelerinde devam eden yapım işleri nedeniyle Selime-Ihlara kesimi ulaşıma kapatılacak, trafik Aksaray-Güzelyurt güzergahına yönlendirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı kavşağı-1. Bölge Müdürlüğü sınırı 4-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.