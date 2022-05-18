Karanlık dünyasını müzikle aydınlattı

Gaziantepli doğuştan görme engelli 21 yaşındaki Mehmet Yıldırım, aldığı eğitimlerle müzik alanında kendisini geliştiriyor.

Müziğe ilgisi küçük yaşlarda başlayan Yıldırım, yaklaşık 12 yıldır müzikle uğraşıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde görev yapan müzik öğretmenlerinden aldığı eğitimin ardından Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarını kazanan Yıldırım, kendisi gibi engelli kişilere örnek olmanın heyecanını yaşıyor.

Bağlama, piyano, kaval, gitar, saz gibi enstrümanları kolaylıkla çalan Yıldırım'ın en büyük hedefi ise yüksek lisansı yapıp akademisyen olarak müzisyen yetiştirmek.

Yıldırım'a en büyük desteği veren merkezdeki müzik öğretmenleri ise öğrencisiyle gurur duyuyor.