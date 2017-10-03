Karaman'a şehit ateşi düştü

03.10.2017 14:09:52

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde silahlı saldırı sonucu şehit düşen 21 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kızılca'nın şahadet haberi memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesindeki ailesine ulaştı.Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde silahlı saldırı sonucu Karaman nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Mehmet Kızılca şehit oldu. Şehit Mehmet Kızılca'nın acı haberi, memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde ikamet eden ailesine Başyayla Kaymakamı Fatih Kaşıkcı ile askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Acı haberi alan şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. 3 kardeş ve bekar olan şehit Kızılca'nın cenazesinin yarın Güneyyurt beldesinde defnedileceği öğrenildi.(Mehmet Dağlı / İHA)