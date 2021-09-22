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Karakuş Tümülüsü’nde kraliçelerin mezarları bulundu

Adıyaman'da, Kommagene Krallığı'ndan kalan, 2 bin yıllık tarihi Karakuş Tümülüsü'nde elektromanyetik dalgalarla yapılan çalışmalar sonucu Kral 2'nci Mithridates'in annesi İsias, kız kardeşi Antiokhis ile Antiokhis'in kızı Aka için yaptırdığı ve 'Kraliçeler Mezarlığı' olarak adlandırılan anıt mezarlar tespit edildi.

Karakuş Tümülüsü’nde kraliçelerin mezarları bulundu
22.09.2021 10:40:22
Karakuş Tümülüsü’nde kraliçelerin mezarları bulundu

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle elektromanyetik dalgalarla yapılan çalışmalarda Karakuş Tümülüsü'nde anıt mezarlara ulaşıldığını açıkladı. Çuhadar, 'Kraliçeler Mezarlığı' diye bilinen anıt mezarların bulunduğunu belirtip, şunları kaydetti.

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Karakuş Tümülüsü’nde kraliçelerin mezarları bulundu

"Kommagene Kralı II. Mithritades tarafından annesi İsias, kız kardeşi Antiokhis ve Antiokhis'in kızı Aka için yaptırılan ve bir nevi kraliçeler mezarlığı olarak adlandırılan tarihi Karakuş Tümülüsü, 2 bin yıldır gizemini korumaktadır. Buradaki tarihi sırları çözmek ve mezarlara ulaşmak için Valilik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinleri alarak tarihi tümülüste çalışmalara başladık.

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Karakuş Tümülüsü’nde kraliçelerin mezarları bulundu

Yapılan çalışmalar sonucunda Karakuş Tümülüsü'ndeki kültürel varlıkların yerlerinin tespit edilmesi amacıyla jeofizik yöntemlerden biri olan jeoradar yöntemi kullanılarak yapılan çalışmalar sonucunda iki boyutlu yer altı görüntüleri elde edilmiştir. Araştırma alanında, ölçü konumlandırmasına bağlı olarak vaziyet planında da gösterilen ayrı lokasyonda jeoradar ölçümleri yapılmıştır. 

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Karakuş Tümülüsü’nde kraliçelerin mezarları bulundu

Kommagene Krallığı'nın Kraliçeler Mezarlığı olarak adlandırılan 2 bin yıllık tarihi Karakuş Tümülüsü'nde jeoradar ve jeofizik çalışmaları tamamlanmış olup, gelen raporlar doğrultusundan Karakuş Tümülüsü'nde arkeolojik yapı kalıntılarına ulaşılmıştır. 2022 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden alınacak kazı ve sondaj izinlerinin sonucunda tümülüste kazı çalışmalarına başlanması hedeflenmektedir."

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