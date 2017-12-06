Karadenizlilerin 'kuş dili' UNESCO kültürel miras listesinde

06.12.2017 10:05:25

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Doğu Karadeniz'de halk arasında "kuş dili" olarak ifade edilen "ıslık dili"nin "UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi"ne alındığını açıkladı.

Kurtulmuş, UNESCO'nun kararını Twitter'daki hesabından duyurdu.

"Islık dili" kullanan bazı vatandaşların fotoğraflarına da mesajında yer veren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Islık dilimiz artık dünya mirası listesinde. Asırlardır Doğu Karadeniz'de yankılanan ve kuş dili olarak da bilinen ıslık dili, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındı. Bu kültürü yaşatan tüm Karadenizli hemşehrilerimi kutluyorum. Hayırlı olsun."