Karadenizin İlk Bisiklet Oteli

Giresun Kulakkaya Yaylasında hizmet veren Zifin Otelde bisiklet turları başladı.

Giresun'un bin 700 rakımlı zirvesi Kulakkaya Yaylası'nda hizmet veren Zifin Hotel, bölge turizmine katkı sağlıyor, kullandığı enerji sistemiyle de doğaya sahip çıkıyor. Genel Koordinatör Hakan Adanır, “Karadeniz'de bisiklet turizminde öncülük yapmaya başladık. Avrupa'da trend olan bisiklet otellerinin Türkiye'de de yaygınlaşmaya başlamasıyla Karadeniz'in ilk Bike Hoteli olarak hizmet alanımızı genişlettik. Bisiklet doğa içinde en ideal dolaşma aracı olarak doğaseverler tarafından seviliyor.

Karadeniz'in dik yamaçları bisiklet turizminde zorluk yaratırken Kulakkaya Yaylası bölgenin en yayvan yaylası olarak turistlere yatay rota seçenekleri sunuyor. Doğa turizmin zirvesini yaşamak isteyenleri Kulakkaya Yaylası'nın eşsiz doğasında bekliyoruz” dedi.