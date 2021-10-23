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Karadeniz'de hamsi bereketi yaşanıyor

Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde denize açılan balıkçılar, avladıkları kasalar dolusu hamsiyle kıyıya dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Karadeniz'de hamsi bereketi yaşanıyor
23.10.2021 13:42:25
Karadeniz'de hamsi bereketi yaşanıyor

Balıkesir, Trabzon, İstanbul ve Samsun'dan denize açılan balıkçılar hamsi bolluğu nedeniyle rotalarını İğneada'ya çevirdi.

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Karadeniz'de hamsi bereketi yaşanıyor

Karadeniz açıklarına serilen çevirme ağlardan kasalar dolusu hamsi çekildi.

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Karadeniz'de hamsi bereketi yaşanıyor

Balıkçı teknelerinde yoğun mesai yaşayan tayfalar, balık dolu kasaları limanda bekleyen kamyon ve tırlara yükledi.

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Karadeniz'de hamsi bereketi yaşanıyor

Balıkçılardan Hakan Kuruerer, AA muhabirine iki gündür denizden bol miktarda hamsi avladıklarını söyledi.

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Karadeniz'de hamsi bereketi yaşanıyor

Vatandaşa daha ucuz hamsi sunmak için çaba harcadıklarını ifade eden Kuruerer, "İki gündür yoğun bir hamsi alıyoruz. Şuan palamut görülmüyor, bol miktarda hamsi var." dedi.

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Karadeniz'de hamsi bereketi yaşanıyor

Recep Dursun ise Bandırma'dan İğneada'ya hamsi avı için geldiklerini kaydetti.

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Karadeniz'de hamsi bereketi yaşanıyor

Denizin bir haftadır bereketli olduğunu 500 kasa hamsiyle limana döndüklerini dile getiren Dursun, Karadeniz'de hamsinin bollaştığını fiyatının gelecek haftalarda daha da düşeceğini ifade etti.

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Karadeniz'de hamsi bereketi yaşanıyor

Hamsi balıkçı tezgahlarında kilogramı 10-15 liradan satılıyor.

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Karadeniz'de hamsi bereketi yaşanıyor
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