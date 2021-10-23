Karadeniz'de hamsi bereketi yaşanıyor Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde denize açılan balıkçılar, avladıkları kasalar dolusu hamsiyle kıyıya dönmenin mutluluğunu yaşıyor. 23.10.2021 13:42:25 Balıkesir, Trabzon, İstanbul ve Samsun'dan denize açılan balıkçılar hamsi bolluğu nedeniyle rotalarını İğneada'ya çevirdi. 1 Karadeniz açıklarına serilen çevirme ağlardan kasalar dolusu hamsi çekildi. 2 Balıkçı teknelerinde yoğun mesai yaşayan tayfalar, balık dolu kasaları limanda bekleyen kamyon ve tırlara yükledi. 3 Balıkçılardan Hakan Kuruerer, AA muhabirine iki gündür denizden bol miktarda hamsi avladıklarını söyledi. 4 Vatandaşa daha ucuz hamsi sunmak için çaba harcadıklarını ifade eden Kuruerer, "İki gündür yoğun bir hamsi alıyoruz. Şuan palamut görülmüyor, bol miktarda hamsi var." dedi. 5 Recep Dursun ise Bandırma'dan İğneada'ya hamsi avı için geldiklerini kaydetti. 6 Denizin bir haftadır bereketli olduğunu 500 kasa hamsiyle limana döndüklerini dile getiren Dursun, Karadeniz'de hamsinin bollaştığını fiyatının gelecek haftalarda daha da düşeceğini ifade etti. 7 Hamsi balıkçı tezgahlarında kilogramı 10-15 liradan satılıyor. 8 9