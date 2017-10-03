Karadeniz, dağcıların ilgisini çekiyor

03.10.2017 12:03:37

GÜLTEKİN YETGİN - Doğanın birçok güzelliğini içerisinde barındıran Karadeniz'in hırçın dağları ve sarp kayalıkları, tırmanışla ilgilenen sporcuların ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Yaylaları, ormanları, gölleri ve akarsularıyla tabiat harikası Karadeniz, çeşitli spor aktivitelerine de imkan sağlıyor. Dağ yürüyüşleri, foto safari, trekking, rafting gibi etkinliklerin sıkça yağıldığı bölge, kaya tırmanışı için de elverişli alanlar barındırıyor.

Rize'de Kaçkar Dağları, Trabzon'da Doğankaya ve Giresun'da Koçkayası'nda açılmış sportif rotalar, tırmanış tutkunlarının tercih ettiği yerler arasında yer alıyor.

Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nin sadece doğa, gezi ve seyahat turizmi değil macera turizmi için de potansiyel teşkil ettiğini söyledi.

Dağcılık turizmiyle ilgili çok çeşitli potansiyel olduğunu düşündüklerini aktaran Gürgenci, şunları kaydetti:

"Kendi ilimizden örneklendirecek olursak Koçkayası'nda yeni rotaların açılması bu spora önemli katkı sağlıyor. Giresun'un Dereli ilçesi Kümbet Yaylası Koçkayası'nda milli dağcılar Tunç Fındık ve Doğan Polut ile ekstrem sporlar uzmanı Kürşat Öztürk tarafından açılan sportif tırmanış rotaları var. Bölgenin milli dağcıların ilgisini çekmesi aslında potansiyelin ne kadar yüksek olduğunu ortaya koyuyor."

Milli dağcı Tunç Fındık ise tüm Karadeniz, özellikle de Doğu Karadeniz'in özel potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Kaçkar Dağları, Trabzon ve Giresun'un çevresindeki kayalıkların tırmanış sporu açısından çok değerli yerler olduğuna işaret eden Tunç, değerlendirilecek daha çok yer olduğunu kaydetti.

Tunç Fındık, Kaçkar Dağları'nın belgelenmiş bir dağ bölgesi olduğunu dile getirerek, "Keşfedilmesi gereken çok yer var. Bölge, yaz olsun, kış olsun, farklı tırmanış, doğa sporlarının yapılabileceği ve rakımı 4 bin metreye varan dağların olduğu bir yer." dedi.

Kaçkar Dağları'ndan batıya gelindiğinde Giresun ve Ordu'nun arka kısımlarında 3 bin metreye varan dağlar ve yaylalar olduğuna dikkati çeken milli dağçı, buraların doğa sporları ve doğaseverlere oldukça güzel imkanlar sunduğunu söyledi.





- "Tırmanış için birçok rota açılabilir"





Tunç Fındık, tırmanış için birçok rota açılabileceğine değinerek, "Ben ve arkadaşlarım, potansiyelin üstünün tozunu almış değiliz. Trabzon civarında Doğankaya var, orada birçok geleneksel dağcılık gibi yapılan, boltlu etap içermeyen tırmanış rotaları var." diye konuştu.

Giresun'daki Koçkayası bölgesine ise ilk defa tırmandıklarını aktaran Tunç, Koçkayası'nda boltlu, uzunlukları 20 metreye yakın, sabit emniyet noktaları içeren, değişik zorluk derecelerinde sportif tırmanış rotaları açtıklarını ifade etti.

Tunç Fındık, Karadeniz'in tırmanışın yanında başlı başına bir doğa cenneti olduğunu vurgulayarak, "Ormanlar, nehirler, göller, muhteşem bir yer. Türkiye'de eşi benzeri olmayan yerler. Bütün doğa sporlarına, yürüyüşünden tutun dağ konuşuna, kaya tırmanışına her şeye uygun yerler var." değerlendirmesini yaptı.





- "Bölge işlenmemiş bir potansiyel"





Diğer milli dağcı Doğan Palut ise Doğu Karadeniz'in coğrafyası ve ikliminin farklı olduğunu ifade ederek, "İç Anadolu, Ege, Marmara bölgelerine göre başlı başına farklı özellikleri, farklı kaya yapısı var. Dağcıların şöyle bir özelliği var, farklı yerleri görmek, farklı kayalarda tırmanmak hoşlarına gidiyor." diye konuştu.

Bölgenin işlenmemiş bir potansiyeli olduğuna vurgu yapan Doğan Palut, "İnsanı, kültürü farklı, bizim için bir hazine. Bu tip sportif alanların olması önemli. İşin sportif kısmını temsil ediyoruz, altyapı kurmak lazım ki insanlar gelsin, tırmansın. Daha iyi yerler, potansiyelli kayalar bulunabilir." açıklamasında bulundu.