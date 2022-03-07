Karaciğerinizin çalışmadığını gösteren belirtiler neler?

Karaciğer yeterli miktarda safra üretmediği zaman, dışkı rengi de değişir. Bu durumda dışkınız soluk sarı veya gri renkte olacaktır. Eğer bu renk değişimine ender rastlıyorsanız endişelenecek çok bir şey yoktur. Ancak sıklıkla dışkınızda renk değişimine rastlıyorsanız doktora görünmenizde fayda var. Karın bölgesindeki değişiklikler Kırmızı kan hücreleri protein ve oksijenin vücuda dağıtımı için gereklidir. Karaciğer hasar aldığında ise kırmızı kan hücreleri de bozulmaya başlar. Bu durumda kan yerine bilurubin denilen safra boyası damarlarda dolaşmaya başlar. Bunun sonucunda da deri renginde sararma başlar. Karın bölgesinde regl ile ilgili olmayan her ağrı mutlaka kontrol edilmelidir. Eğer karnınızın alt kısmında ağrı veya kramp hissediyorsanız karaciğeriniz hasar almış olabilir.