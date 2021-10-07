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Karacalar Barajı'nın suyu 300 metre çekildi, zemin tarım arazisine dönüştü

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan ve tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Karacalar Barajı'nda son yıllarda yaşanan kuraklıkla su seviyesi azaldı. Suyu kıyıdan yaklaşık 300 metre çekilen gölün zemininde çatlaklar dikkat çekerken, suların çekildiği yerlerin bir kısmı tarım arazisi olarak kullanılmaya başlandı.

Karacalar Barajı'nın suyu 300 metre çekildi, zemin tarım arazisine dönüştü
07.10.2021 06:59:48
Karacalar Barajı'nın suyu 300 metre çekildi, zemin tarım arazisine dönüştü

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Karacalar ile Yapalı köyleri arasındaki, tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan 2001 yılı yapımı Karacalar Barajı'nda son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi önemli ölçüde azaldı.

 

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Karacalar Barajı'nın suyu 300 metre çekildi, zemin tarım arazisine dönüştü
Baraj gölünün suyu kıyıdan yaklaşık 300 metre çekildi. Daha önce suyun yakınında bulunan Yapalı köyü ile sulu zemin arasında ise 1 kilometrelik fark oluştu. Gölün zeminindeki çatlaklar dikkat çekerken, suların çekildiği yerlerin bir kısmını çevre köylüler tarım arazisi olarak kullanmaya başladı. Barajın ilk yapıldığı yıllardaki doluluk oranı ile şimdiki durumu arasındaki fark, uydu görüntülerine de net şekilde yansıdı.
 
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Karacalar Barajı'nın suyu 300 metre çekildi, zemin tarım arazisine dönüştü

Yapalı köyünde yaşayan Mehmet Ece, "Buranın eski halinde su seviyesi çok yüksekti. Düzensiz sulama ve kuraklıkla beraber buranın su oranı çok düştü.

 

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Karacalar Barajı'nın suyu 300 metre çekildi, zemin tarım arazisine dönüştü

Biz köylüler olarak da tarım yapmakta zorlanıyoruz. Burada eskiden balık tutardık. Evlerimizin altına kadar su gelirdi. 5 yıl öncesine kadar çok fazla su vardı. Baharözü köyüne kadar da su toplanıyordu. Şu anda köyümüzden itibaren yaklaşık 1 kilometrelik alanda su çekildi.

 
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Karacalar Barajı'nın suyu 300 metre çekildi, zemin tarım arazisine dönüştü

Hem biz hem de diğer köylerdeki sulama yapan köylüler olarak endişeliyiz. Artık bu suyun yeniden toplanması da zaman alacak" diye konuştu.

 

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Karacalar Barajı'nın suyu 300 metre çekildi, zemin tarım arazisine dönüştü

Suların çekilmesiyle kuruyan ve eskiden de tarım alanı olan yerleri çiftçilerin yeniden değerlendirmeye başladığını anlatan Ece, "Buralar eskiden de tarla olduğu için tekrardan sürüldü.

 
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Karacalar Barajı'nın suyu 300 metre çekildi, zemin tarım arazisine dönüştü

Çiftçiler suyun altından yeniden çıkan yerleri sürüp ekmeye başladı" diyerek, kış aylarında yağışların yeniden mevsim normallerine dönmesini beklediklerini ifade etti.

 

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Karacalar Barajı'nın suyu 300 metre çekildi, zemin tarım arazisine dönüştü
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