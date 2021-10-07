Karacalar Barajı'nın suyu 300 metre çekildi, zemin tarım arazisine dönüştü

Biz köylüler olarak da tarım yapmakta zorlanıyoruz. Burada eskiden balık tutardık. Evlerimizin altına kadar su gelirdi. 5 yıl öncesine kadar çok fazla su vardı. Baharözü köyüne kadar da su toplanıyordu. Şu anda köyümüzden itibaren yaklaşık 1 kilometrelik alanda su çekildi.