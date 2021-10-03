Karabük'te Off Road heyecanı nefesleri kesti
Karabük'te düzenlenen Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3'üncü yarışı 'Orman etabı' ile başladı. 54 sporcunun 27 araç ile start aldığı yarışlar nefes kesti.
Karabük'te düzenlenen Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3'üncü yarışı 'Orman etabı' ile başladı. 54 sporcunun 27 araç ile start aldığı yarışlar nefes kesti.
Müşterilere zorla mama aldırıyor! Adı dilenci kediye çıktı
Kadıköy'deki bir markete giren 'Nokta' isimli kedi, mamaların bulunduğu reyon önünde dikkat çekici hareketler yaparak adeta zorla mama aldırıyor. Müşterilerin çektiği görüntülerle sosyal medyada da 'Dilenci kedi' olarak bilinen 'Nokta' mama reyonunun önünden ayrılmıyor. Mağaza müdürü Ayfer Küçük, günde 10 öğün yiyen kedinin müşterilere mama aldırmak için bir ayağını kaldırıp topal taklidi ve baygınlık geçirme numarası yaptığını söyledi.
Didim'deki 2400 yıllık su mağarası turizme açıldı
Aydın'ın Didim ilçesinde tarihi Milet Antik Kenti'ndeki Tiyatro'nun taban kısmında bulunan ve 2400 yıl önce hastaların iyileşmek ve tanrılara adakta bulunmak için kullanıldığı sanılan su mağarası, çevre düzenlemesi yapılıp, temizlendikten sonra turizme açıldı.
17 Ağustos depreminde hasar gören binalarda önemli detay ortaya çıktı
İzmit’te, 17 Ağustos 1999 depreminde hasar gören riskli binaların yıkımı sürüyor. Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Kahraman Bulut yıkımı gerçekleştirilen binalarda son derece ince demirlerin kullanıldığını, şu anda kullanılan demirlerle mukayese edilemeyeceğini söyledi. Bulut olası depremde riskli olan binaların da bulunduğunu belirterek, “25 bine yakın, olası bir 7 ve üzeri depremde yıkılma riski olduğunu gördüğümüz yapı var. Bu binalarda yaşayanlar Kocaeli nüfusunun neredeyse 3'te 1'ine tekabül ediyor' dedi.
Formula 1 Türkiye Grand Prix'si öncesi basın toplantısı düzenlendi
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 8-9-10 Ekim tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ta koşulacak Formula 1 Türkiye Grand Prix'si için geri sayım başladı. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak'ın ev sahipliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımlarıyla basın toplantısı düzenlendi.