Karabağ Savaş Suçlarını Araştırma Komisyonu kuruldu

Ermenistan'ın Karabağ'daki savaş ve insanlık suçları, birçok ülkenin yakın takibinde. İhlallerin tespit edilmesi amacıyla 'Karabağ Savaş Suçlarını Araştırma Komisyonu' kuruldu.