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Karabağ Savaş Suçlarını Araştırma Komisyonu kuruldu

Ermenistan'ın Karabağ'daki savaş ve insanlık suçları, birçok ülkenin yakın takibinde. İhlallerin tespit edilmesi amacıyla 'Karabağ Savaş Suçlarını Araştırma Komisyonu' kuruldu.

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22.04.2021 00:44:07
Karabağ Savaş Suçlarını Araştırma Komisyonu kuruldu

Sivil katliamları, savaş ve insanlık suçları...

Ermenistan'ın acımasız tutumu birçok sivil toplum kuruluşunu harekete geçirdi. Ermeni zulmünü gün yüzüne çıkarmak için "Karabağ Savaş Suçlarını Araştırma Komisyonu" kuruldu.

Yaklaşık 30 ülkeden eski büyükelçi, gazeteci, akademisyen ve hukukçu komisyonda görev alacak.

Komisyon üyeleri olayları yerinde inceleyecek

Komisyon, bölge halkı, uluslararası ilişkiler ve dünya kamuoyu açısından önem arz ediyor.

Komisyon üyeleri Azerbaycan'a giderek olayları yerinde inceleyecek. Karabağ'daki insan hakkı ihlalleri ve suistimaller tespit edilecek.

Hedef ise soykırım boyutuna ulaşan ihlalleri tüm dünyaya duyurarak kamuoyunu harekete geçirmek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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