Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da 29 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da 29 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da 29 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
Yüz binden fazla Müslüman bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı
Yüz binden fazla Müslüman Ramazan Bayramı namazını, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da eda etti. Doğu Kudüs'teki Filistinliler, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazı için Harem-i Şerif'e akın etti. Filistinliler, ramazan ayının son günlerinde İsrail polisinin saldırılarına maruz kalan Mescid-i Aksa'yı tamamen doldurdu. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 100 binden fazla kişinin bayram namazını kılmak için Harem-i Şerif'e geldiği belirtildi. Bayram namazının ardından Filistinli Müslümanlar tüm şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Avusturya’da Türk ve Filistin bayraklı binlerce gösterici yürüdü: 'Bugün her yer Şeyh Cerrah'
Avusturya’nın başkenti Viyana’da toplanan binlerce gösterici, İsrail’in başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Kentin önemli caddelerinden Mariahilfer’de toplanan göstericiler, Filistin ve Türk bayraklarının yanı sıra 'Özgür Filistin', 'İsrail'in saldırıları sona ersin', 'Apartheid İsrail', yazılı pankartlar taşıdı. Daha sonra göstericiler İnsan Hakları Meydanı’na kadar yürüdü. Burada oluşturulan platformda yapılan konuşmalarda İsrail’in başta Mescidi Aksa olmak üzere Gazze'ye yaptığı saldırılara son vermesi çağrısında bulunuldu. Konuşmacılar özellikle Şeyh Cerrah Mahallesi’nde Filistinlilerin işgalci İsrailli yerleşimciler tarafından evlerinden edilmesine tepki göstererek 'bugün her yer Şeyh Cerrah' sloganları attı.