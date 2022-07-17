Kara sinek kapanı! Her eve lazım
Yaz aylarında sıkça rahatsız olduğumuz kara sineklerden kurtulmanın yolu bu kadar kolay olmamıştı.
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Yaz aylarında sıkça rahatsız olduğumuz kara sineklerden kurtulmanın yolu bu kadar kolay olmamıştı.
Trakya’da ayçiçek tarlaları çayır tırtılı istilası altında
Trakya’da çiçekleri açarak, tarlaları sarıya boyayan ve çiftçinin ‘sarı gelin’ olarak adlandırdığı ayçiçeği tarlalarını ‘çayır tırtılı’ istila etti. Çayır tırtılının ayçiçeğine büyük zarar verdiği ve önlem alınmaz, zamanında ilaçlama yapılmazsa çok büyük verim kaybı yaşanacağı bu nedenle etkin mücadelenin zaman kaybetmeden yapılması gerektiği ifade ediliyor.