Kara sinek kapanı! Her eve lazım

Trakya’da ayçiçek tarlaları çayır tırtılı istilası altında

Trakya’da çiçekleri açarak, tarlaları sarıya boyayan ve çiftçinin ‘sarı gelin’ olarak adlandırdığı ayçiçeği tarlalarını ‘çayır tırtılı’ istila etti. Çayır tırtılının ayçiçeğine büyük zarar verdiği ve önlem alınmaz, zamanında ilaçlama yapılmazsa çok büyük verim kaybı yaşanacağı bu nedenle etkin mücadelenin zaman kaybetmeden yapılması gerektiği ifade ediliyor.