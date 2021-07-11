Kapı ziliyle değişen bir hayatın hikayesi: 'Allah, seni önemsiyor!'

Aşı karşıtlığı ve kafa karışıklığı artıyor

İnsanların kafası çok karıştı birtakım doktorlar aşı olunmadığı taktirde insanların çok hızlı ölebileceğini söylerken bazı doktorlarda aşı olmanın yan etkilerinin çok tehlikeli olduğunu söylüyor. Dolayısıyla dünya iki farklı kutuba ayrılmış durumda aşı taraftarları ve aşı karşıtları şeklinde. İzleyeceğiniz Prof. Dr. Sucharit Bhakdi aşı ile alakalı bir takım iddialarda bulunuyor fakat bunların doğru olup olmadığını yetkililer açıklayacak. İşte o iddialar...