Kapı ziliyle değişen bir hayatın hikayesi: 'Allah, seni önemsiyor!'

Van'da göçmenlerin minibüsü takla atıp, alev aldı: 11 ölü, 21 yaralı
Van'da, dün gece kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs kontrolden çıkıp, takla atarak alev aldı. Kazada olay yerinde 11 kişi hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan 1 kişinin de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yaralı 20 kişinin hastanede tedavisi devam ederken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Afganistan ve Pakistan’dan yola çıkıp, kaçak yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan göçmenler için İran sınırındaki Van, önemli bir geçiş noktasını oluşturuyor. Zor ve dağlık alanların hakim olduğu bölgede kaçak göçmenler kimi zaman göçmen kaçakçıları tarafından yarı yolda bırakılıyor, kimi zaman balık istifi araçlara yüklenerek kimi zaman da soğuk hava koşullarına dayanamayarak hayatını kaybediyor.