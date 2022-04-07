Kapadokya'da Yer Altında ve Balonda Masa Tenisi Maçı
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, '6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü' nedeniyle sıcak hava balonunda, Kaymaklı Yeraltı Şehri'nde ve Nevşehir Kalesi'nde masa tenisi maçı yapıldı.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, '6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü' nedeniyle sıcak hava balonunda, Kaymaklı Yeraltı Şehri'nde ve Nevşehir Kalesi'nde masa tenisi maçı yapıldı.
Cübbeli: Sen o kafayla nereye gidiyorsun hacı abi?
Youtube kanalında iftar sohbetleri yayımlanan Ahmet Mahmut Ünlü(Cübbeli Ahmet), mevcut eğitim sistemine tepkilerini dile getirdi. Sosyal medyada deistliğin gençler arasında hızla yayıldığına dikkat çeken Cübbeli Ahmet, bu durumun namaz kılan ailelerin arasında yüzde 70 seviyesinde olduğuna dikkat çekti
Sosyal medyada tepki çeken görüntüler: Hoparlörden ezan dinletip oruç bozdurdular
Bir genç, sahilde iftar yapmak için bekleyen vatandaşlara vaktinden önce hoparlör ile ezan sesi dinletti. Sadece sahildekilere değil, çevredeki evlerde yaşayanlara orucunu erkenden bozduran gençler, bir de bu anların videosunu kahkahalar eşliğinde TikTok'ta paylaştı. Görüntülere tepki gösteren binlerce kişi #tiktokkapatılsın hastagi ile paylaşımda bulundu.