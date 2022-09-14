Kapadokya'da tartışmalı yol üzerindeki tuvalet yıkıldı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, Göreme Açık Hava Müzesi ile Tokalı Kilise'nin önünden geçen yola alternatif olarak yapılan ve tartışma konusu olan yol çalışmaları devam ediyor. Yeni yol güzergahında bulunan ve tarihi değeri olmadığı tespit edilen tuvalet iş makineleri ile yıkılırken, sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda peribacalarının yıkıldığı iddia edildi. Yetkililer, peribacalarına herhangi bir zarar verilmediğini belirtti.