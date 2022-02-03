Kapadokya bölgesinin en uzun vadisi Koramaz

Koramaz vadisi, Unesco Dünya Mirası geçici listesinde

Bisikletle Koramaz Vadisini geziyoruz

Kayseri merkezle Koramaz vadisi arası 12 km'dir.

Melikgazi ilçesinde yer alan Koramaz vadisine bisikletle kolayca ulaşabilirsiniz.

Köylerden geçerek gidilen yol, bisiklet için oldukça elverişlidir.

Koramaz, Kapadokya bölgesinin en uzun vadisi olarak bilinmektedir.

Vadi içinde 38 tarihi ve 2 adet modern kilise bulunmaktadır.

Koramaz vadisinde bir çok yerleşim yerinin yanısıra

ceviz, söğüt, elma ve gilaburu gibi meyve ağaçları bulunmaktadır.

Vadiden akan Koramaz çayında su kaplumbağaları yaşamaktadır.

Bir çok farklı kuş çeşiti ve bitki türüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken vadide yaban hayatı için de doğal bir barınak özelliği bulunmaktadır.

Tarihin, doğanın ve muhteşem manzaranın eşliğinde rahatça bisiklet sürmenin keyfini doyasıya yaşarsınız.

Koramaz vadisi, Unesco Dünya Mirası geçici listesine dahil edilmiştir.