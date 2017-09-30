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Kanser hastalarına özel 'Onko TV' yayına başladı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Gümüş:- 'Kanser hastalarımız, uzman isimler aracılığıyla bilgi edinebilecek. Tedavi, korunma, bunun dışında geleneksel ve tamamlayıcı alanlardaki gelişmeler konusunda da halkımızın bilgilenmesini sağlamak istiyoruz'

Kanser hastalarına özel 'Onko TV' yayına başladı
30.09.2017 16:51:24
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mahmut Gümüş, kanser hastaları için "Onko TV"nin yayına başladığını belirterek, "Hastalarımız, uzman isimler aracılığıyla bilgi edinebilecek. Tedavi, korunma, bunun dışında geleneksel ve tamamlayıcı alanlardaki gelişmeler konusunda da halkımızın bilgilenmesini sağlamak istiyoruz." dedi.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneğince bu yıl ilk kez düzenlenen "Uluslararası Onkoloji Bilimleri Kongresi" Antalya'da gerçekleştirildi.

Çok sayıda ülkeden bilim adamının katıldığı kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısında, kanser alanındaki gelişmeler ve tedavi yöntemleri paylaşıldı.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Mahmut Gümüş, kanserle ilgili en önemli sorunlardan birinin, özellikle internetteki bilgi kirliliği olduğuna dikkati çekti.

Uzman tavsiyesi içermeyen bilgilerin hastalara fayda yerine zarar getirdiğini anlatan Gümüş, doğal ve bitkisel olduğu iddia edilen ürünlerin bilinçsiz kullanılmasının ise hem tedavi başarısını azalttığını hem de hastaların şifa yolunda ilerlemesini engellediğini söyledi.

Gümüş, hastalar ve yakınlarının kanserle ilgili en doğru bilgileri, güncel gelişmeleri takip etmeleri için yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi.

İnternet üzerinden yayına başlayan Onko TV'de kanserin önlenmesinden tedavideki son yeniliklere kadar çok sayıda video yayınladıklarını belirten Gümüş, "Kanser hastalarımız, uzman isimler aracılığıyla bilgi edinebilecek. Tüm üyelerimiz, belirli konularda 2-6 dakika arasında görüşlerini ifade ediyor. Tedavi, korunma, bunun dışında geleneksel ve tamamlayıcı alanlardaki gelişmeler konusunda da halkımızın bilgilenmesini sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

- "Kalın bağırsak kanseri gençlerde artıyor"

Dernek Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Turhal, kolorektal (kalın bağırsak) kansere ilişkin bilgi verdi.

"Bu kanser türünü her ne kadar ileri yaş grup hastalığı olarak görsek de 25-29 yaş grubunda da kalın bağırsak kanseri görülme sıklığının arttığı ortaya çıktı." diyen Turhal, şöyle devam etti:

"Geçmiş yıllarda bize 25 yaşında biri kalın bağırsak şikayetleriyle geldiği zaman kanseri birinci sırada düşünmüyorduk. Özellikle dışkıda kan görülüyorsa, karın ağrıları uzun süre geçmiyorsa hastalarımızın kolonoskopi yaptırmalarını öneriyoruz. Dışkıda kan görülmesi, hemoroit ile karıştırılıyor. Buna yönelik karar doktor gözetiminde verilmeli."

Turhal, kalın bağırsak kanserinin cerrahi yöntemlerle tedavi edilebildiğini belirtti.

Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Eralp de son yıllarda ortaya çıkan akıllı ilaçlar ve immünoterapinin kemoterapiye alternatif tedavi şeklinde gösterildiğini, bunların kemoterapiyle kullanıldığında daha etkili olduğunu dile getirdi.

Meme kanserlerinde ileri evrelerde de farklı tedavi seçeneklerinin gündeme geldiğini anlatan Eralp, "Erken evrelerdeki meme kanserlerinde kemoterapi çok önemli bir seçenek ancak genetik olarak düşük riskli belirlenmiş gruplarda, kemoterapilerin çok da gerekli olmayabileceğini biliyoruz." dedi.

- "Yılda 100 binin üzerinde yeni kanser vakası ortaya çıkıyor"

Dernek üyesi, İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Uysal Sönmez ise Türkiye'de yılda 100 binin üzerinde yeni kanser vakasının ortaya çıktığını bildirdi.

Kadınlarda meme, erkeklerde ise akciğer kanserinin ilk sıralarda yer almaya devam ettiğini kaydeden Sönmez, kansere yol açan çevresel faktörler arasında tütün ve tütün ürünleri kullanımının başta geldiğini vurguladı.

Obezitenin de kanser için çok önemli risk faktörü olduğuna işaret eden Sönmez, "Düzenli ve dengeli beslenmek çok önemli. Meyve ve sebzeleri mevsimine göre tüketmemiz gerekiyor. Kırmızı et protein kaynağı ama haftada 2 günden fazlası kalın bağırsak kanserleri için risk oluşturuyor. O nedenle dikkatli olmamız lazım." diye konuştu.

Özellikle cilt kanserleri için güneş ışınlarından korunmanın çok önemli olduğunu belirten Sönmez, "D vitamini almamız için günde 15 dakika kollarımızı ve bacaklarımızı dize kadar güneşe göstermek yeterli. Bundan sonrası cilt için çok zararlı." ifadelerini kullandı.


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