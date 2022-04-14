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Kanlı metro saldırısında yeni detay: Evi cephanelik gibi

ABD New York Doğu Bölgesi Savcılığı, Brooklyn'deki federal mahkemenin metro saldırısının şüphelisi Frank James'i (62) ‘toplu taşıma aracında şiddetli bir saldırı düzenlemekle’ mahkemeye çıkacağını ve suçlu bulunursa azami ömür boyu hapis cezası alabileceğini açıkladı.

Kanlı metro saldırısında yeni detay: Evi cephanelik gibi
14.04.2022 21:30:47
Kanlı metro saldırısında yeni detay: Evi cephanelik gibi

Savcılık açıklamasında FBI'ın New York Ortak Terörizm Görev Gücü'nün çabalarıyla New York'un polis gücü NYPD'nin 30 saatlik çalışmasıyla yakalandığını vurguladı.

 
 
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Kanlı metro saldırısında yeni detay: Evi cephanelik gibi

Silahlı saldırı detayları hakkında bilgi veren New York Savcılığı, şüpheli James'in Ohio eyaletinde satın aldığı Glock 17 marka bir silahla metro treni vagonunda ateş açtığını belirterek “Turuncu yansıtıcı bir ceket, sarı bir baret ve cerrahi yüz maskesi takan James, metro yolcularına ateş etmeden önce tren vagonlarından birinde duman yayan bir cihazı çalıştırdı” dedi.

 
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Kanlı metro saldırısında yeni detay: Evi cephanelik gibi

James'in olay yerine Pennsylvania'dan kiralık bir minibüsle geldiğini belirten yetkililer, Frank James'in silahlı saldırı sonrasında havai fişek, benzin içeren plastik bir kap ve bir meşale içeren bir çantayı bırakarak kaçtığını ifade etti.

 
 
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Kanlı metro saldırısında yeni detay: Evi cephanelik gibi

Frank James'in saldırı öncesi New York metro sistemiyle ilgili çeşitli açıklamalarının yer aldığı bir video yayınladığını belirten yetkililer, şüphelinin Pennsylvania'daki evinde yapılan aramalarda susturucu takılmasına olanak sağlayan dişli 9 mm tabanca namlusu ve mühimmatı, AR-15 yarı otomatik tüfekle kullanılan 223 kalibrelik mühimmat, bir şok tabancası, yüksek kapasiteli tüfek şarjörü ele geçirildiğini ifade etti.

 
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Kanlı metro saldırısında yeni detay: Evi cephanelik gibi
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Kanlı metro saldırısında yeni detay: Evi cephanelik gibi
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Kanlı metro saldırısında yeni detay: Evi cephanelik gibi
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