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Kandahar'da Şii camisine düzenlenen saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Anadolu Ajansı, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde, terör örgütü DEAŞ'ın, Şii camisine 2 intihar bombacısıyla gerçekleştirdiği saldırının görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, camiye yaklaşan 2 terörist, kapıda bekleyen caminin 2 güvenlik görevlisine ateş edip yaralıyor. Ardından, camiyi yolun karşısında gözetleyen 3. güvenlik görevlisi, DEAŞ teröristlerine ateş ederek 1 saldırganı yaralıyor. Yaralı terörist, camiye giden koridorda yere düşüp üstündeki bombayı patlatıyor. Patlamanın şiddeti kamera görüntülerine yansıyor. Yaralanmayan diğer terörist ise caminin içerisine girerek üstündeki bombayı patlatıyor. Kandahar vilayetinde, Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi'ne, 15 Ekim'de düzenlenen saldırıda, 47 kişi hayatını kaybetmişti. AA

2021-10-19 00:50:53
Denetimde ceza kesilen taksici: Muayenenin bittiğini memurlardan öğrendim

Denetimde ceza kesilen taksici: Muayenenin bittiğini memurlardan öğrendim

Kadıköy'de taksicilere yönelik denetim yapıldı. Denetimde 2 taksiciye muayene ve sigortası bittiği için ceza kesildi. Taksici Hikmet Manuoğlu, 'Muayenenin bittiğini memur arkadaşlardan öğrendim. Yapacak bir şey yok cezamıza razıyız' diye konuştu.
Yerli otomobil TOGG'u bu liseden mezun olacak öğrenciler üretecek

Yerli otomobil TOGG'u bu liseden mezun olacak öğrenciler üretecek

Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretilecek yerli otomobil için teknik eleman ihtiyacı, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören öğrencilerden karşılanacak. 6 farklı meslek alanında eğitim veren okulda, Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı bünyesinde bu yıl eğitime başlanan 'Elektrikli Araçlar Dalı'nda okuyan 3'ü kız 22 öğrenci, yapımı devam eden Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobil üretim fabrikasına kalifiye eleman olarak yetiştiriliyor. Öğrenciler, hibrit, elektrikli ve hidrojenle çalışan araçlar ile pil teknolojisi elektrikli motorlar, şarj istasyonları teknolojisi alanlarında eğitim alıyor.
Tokat'ta sonbahar güzelliği

Tokat'ta sonbahar güzelliği

Tokat'ta Turhal kara yolu üzerinde sonbaharla birlikte kavak ağaçlarının aldığı sarı renk doyumsuz manzara oluşturdu.
Küre Dağları Milli Parkı'nda sonbahar

Küre Dağları Milli Parkı'nda sonbahar

Bartın ile Kastamonu sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı, sonbaharın güzelliklerini yansıtmaya başladı. Zoni yaylasındaki renk cümbüşü doğaseverleri hayran bıraktı.2000 yılında milli park ilan edilen Küre Dağları Milli Parkı, 2012'de ise 'Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikası alarak, Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçildi. 37 bin 753 hektar alana sahip milli park, 2020 yılında 'European Wilderness Society' tarafından 'Platin Yabanıl' sertifikasına layık görüldü.Özellikle sonbaharda ayrı bir güzelliğe bürünen milli park, doğaseverleri cezbediyor. Sarı ve yeşilin her tonunu içinde barındıran milli park, sonbaharda fotoğraf tutkunlarının akınına uğruyor. Milli park içindeki Zoni yaylasında kartpostallık görüntüler oluştu. Küre Dağları'nda yürüyüşe çıkarak, doğanın keyfini çıkaranlar, doğanın muhteşem renklerini fotoğraf karelerine taşıdı.
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