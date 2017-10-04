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Kanada Müslümanlarının 'terör' itirazı

-Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) Başkanı İhsan Gardee, Kanada'nın Quebec City kentindeki İslam Merkezi'ne saldırarak 6 kişiyi öldüren saldırgan hakkında savcının terör suçlamasında bulunmamasını eleştirdi

Kanada Müslümanlarının 'terör' itirazı
05.10.2017 00:57:34
Kanada'nın Quebec City kentindeki İslam Merkezi'ne saldırarak 6 kişiyi öldüren saldırgan hakkında savcının terör suçlamasında bulunmaması Kanada Müslümanlarının tepkisine neden oldu.

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) Başkanı İhsan Gardee, yaptığı yazılı açıklamada federal savcıların, Quebec City'deki Quebec City İslam Kültür Merkezi Camii'ne silahlı saldırı düzenleyen Alexandre Bissonnette hakkında hazırladıkları iddianamede terör suçlanmasına yer vermemelerini eleştirerek bu tip kişilerin Müslüman topluluklara saldırı konusunda cesaretlendirildiğini kaydetti.

Savcının ön duruşmayı atlayıp doğrudan duruşmaya devam etmesine izin veren bir iddianame hazırladığına işaret edilen açıklamada, cinayet, cinayete teşebbüs, silahlı saldırı gibi suçlamaların iddianamede bulunmasına rağmen, saldırganın terörden yargılanmasını sağlayacak bir iddiaya yer verilmediğine dikkat çekildi.

Gardee açıklamasında şu görüşleri vurguladı:

"Merkeze yapılan saldırı, otuz yıl önceki Air India bombalamasından bu yana Kanada'da yaşanan en kötü terör eylemiydi. Saldırı geride, sarsılmış ve korkuyla çevrilmiş bir Müslüman topluluğu bıraktı. Saldırgana karşı terör suçu işlediğini söylemek, Müslümanların da terörden eşit derecede mağdur oldukları yönünde önemli bir güvence olacaktı. Savcı bunu yapmamakla, kanunun uygulanmasında çifte standart uyguladı."

Bu arada Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi Meclis Başkanı Kashif Ahmed de, motivasyonu ne olursa olsun, masum insanlara yapılan saldırıların tüm Kanadalıları şoke ettiğini ve dehşete düşürdüğünü söyledi.

Ceza Kanunu'nun terör suçlarıyla ilgili tanımına, siyasi veya ideolojik düşünceyle kullanılan aşırı şiddetin de girdiğini hatırlatan Kashif Ahmed, "Bissonnette aleyhinde terör suçlamalarını reddetme kararı, Kanada kamuoyunda sadece Müslümanların terörist oldukları fikrini güçlendiriyor. Bu karar, topluluklarımıza karşı ayrımcılık ve şiddeti devam ettirecek" dedi.

Kanada'nın Quebec eyaletinin başkenti Quebec City'deki Quebec City İslam Kültür Merkezi Camii'ne geçen Ocak ayında silahlı saldırıda bulunan Alexandre Bissonnette, 6 kişiyi katletmişti.

Quebec City'de aynı zamanda cami olarak da kullanılan Quebec City İslam Kültür Merkezi'ne saldıran Alexandre Bissonnette, yatsı namazı kılmakta olan 40 Müslümana tabanca ile saldırdıktan kısa süre sonra yakalanmıştı.

Bissonnette'nin davasına bakan federal savcı, hazırladığı iddianamedeki suçlamalara terör maddesini eklemediği için eleştiriliyor.


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