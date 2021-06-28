Kanada’da kemikleri bulunan 751 çocuk için anma gecesi

Kanada’nın Saskatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okuluna ait bölgede 24 Haziran günü ortaya çıkarılan ve resmi kayıtlarda olmayan mezarlarda kemikleri bulunan 751 çocuk için dün bir anma gecesi düzenlendi. Cowessess First Nation Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Jonathan Lerat da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yaklaşık 10 yıl önce Cowessess Su Fabrikasında işten çıkmış eve yürüyordum. Şimdi yanmış kilisenin karşısındaki itfaiyenin arkasına yürüdüm. Sincaplar tarafından kazılıp çıkarılmış bazı kemiklere rastladım. Bir büyüğümü çağırdım. 'Çocuk kemikleri' dedi, toplayıp törenle gömdü' ifadelerine yer verdi.