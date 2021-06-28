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Kanada’da kemikleri bulunan 751 çocuk için anma gecesi

Kanada’nın Saskatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okuluna ait bölgede 24 Haziran günü ortaya çıkarılan ve resmi kayıtlarda olmayan mezarlarda kemikleri bulunan 751 çocuk için dün bir anma gecesi düzenlendi. Cowessess First Nation Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Jonathan Lerat da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yaklaşık 10 yıl önce Cowessess Su Fabrikasında işten çıkmış eve yürüyordum. Şimdi yanmış kilisenin karşısındaki itfaiyenin arkasına yürüdüm. Sincaplar tarafından kazılıp çıkarılmış bazı kemiklere rastladım. Bir büyüğümü çağırdım. 'Çocuk kemikleri' dedi, toplayıp törenle gömdü' ifadelerine yer verdi.

2021-06-28 15:45:15
Londra'daki patlamadan ilk görüntüler

Londra'daki patlamadan ilk görüntüler

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir metro istasyonu yakınlarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkilerin açıklamasına göre, yerel halk olay yerinden uzak durmaya, pencerelerini ve kapılarını kapalı tutmaya çağrıldı.Twitter'da yayınlanan videolar, Londra'nın güneyindeki büyük sitedeki bir binanın girişinden fırlamakta olan ateş topu gözler önüne serdi.
LGBT üyelerinden başörtülü kadınlara taciz

LGBT üyelerinden başörtülü kadınlara taciz

Valilik tarafından izin yasağı koyulmuş olmasına rağmen dün İstanbul'da bir araya gelen LGBTİ bireyler yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sırasında başörtülü kadınlarla karşılaşan bazı grup üyeleri 'Sizin yüzünüzden özgürlüğümüz yok' diyerek kadınları taciz etti.
Gökbey ilk uçuşunda başarılı!

Gökbey ilk uçuşunda başarılı!

Gökbey Helikopteri'nin 3. prototipinin ilk uçuşu başarıyla tamamlandı. Yaklaşık 40 dakika süren uçuşla birlikte uçuş test faaliyetlerine yeni bir prototip daha dahil oldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: 'Sertifikasyon test faaliyetleri süren Gökbey helikopterimizin 3. prototipi ilk uçuşunu başarılı şekilde gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren bu uçuşla beraber uçuş test faaliyetlerine yeni bir prototipi daha dahil ettik.'
Kum engereği avını pusuya düşürmek için gizlendiği anlar

Kum engereği avını pusuya düşürmek için gizlendiği anlar

Kum engereği avını yakalamak için gizlendiği anlar sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor.
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