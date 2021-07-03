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Kanada'da büyük öfke; heykeller yıkıldı, kiliseler yakıldı!

Kanada’nın birçok bölgesinde yürütülen çalışmalarda yerli Kızılderili halkına ve çocuklarına ait yüzlerce mezar ve kemiklerin tespit edilmesi, ülkede birçok vatandaşın öfkeli protestosuna hedef oldu. Protestocular, Kanada Günü'nde düzenlenen miting sırasında kontrolden çıktı. Kanada’nın Manitoba eyaletinde bulunan Winnipeg kentindeki Manitoba Yasama Meclisi'nde toplanan yüzlerce öfkeli protestocu, “Her Çocuk Önemlidir” mitinginde “bir zamanlar çocuktuk” sloganları atarak Kraliçe Victoria ve Kraliçe II. Elizabeth heykelleri de dahil olmak üzere Meclis’te bulunan birkaç heykeli yıktı. Kanada polisi mezar bulgularının ardından ülkenin birçok farklı bölgesinde Katolik kiliselerinde kundaklama olayları ile karşılaşıldığını duyurdu.

2021-07-03 00:36:26
Soyu koruma altındaki 'boz sığır'lar için üreticiye destek

Soyu koruma altındaki 'boz sığır'lar için üreticiye destek

Trakya'da varlığı tükenme noktasına gelen yerli boz sığır ırkı, devlet koruması altında Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Çandır köyünde dağlık ve ormanlık alanda yaşamlarını sürdürüyor. Besiciye kış ayları dışında yem masrafı bulunmayan, çoban gideri gerektirmeyen sığırlar et kalitesiyle dikkati çekiyor. Kış ayları dışında doğada özgürce yaşayan, hastalıklara karşı dirençli olan, süt verimi az olmasına rağmen doğal beslenmeleri dolayısıyla et ve süt kalitesiyle öne çıkan boz sığır ırkı, Tarım ve Orman Bakanlığınca gen koruması altında bulunurken, üreticileri de destekleniyor.
'Kıymalı börek yok' deyince satırla tezgahı kıran şahıs tutuklandı

'Kıymalı börek yok' deyince satırla tezgahı kıran şahıs tutuklandı

Olay, İzmir'in Karabağlar ilçesinde önceki gün saat 16.30 sıralarında, Çalıkuşu Mahallesi Coşkun Kale Sokak'ta meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Murat Ç., fırına girip, kıymalı börek istedi. Bu sırada tezgahın başında bulunan Özge G. (20), Murat Ç.'ye kıymalı börek kalmadığını söyledi. Bunun üzerine sinirlenip, satırla tahta tezgahı kıran Murat Ç., mahkemece tutuklandı.
Poşette gizli video/fotoğraf düzeneği ile yakalandı

Poşette gizli video/fotoğraf düzeneği ile yakalandı

Antalya'da mobilya ustası Ş.D. (60), telefonla fotoğraf ve görüntü almak için düzenek hazırladığı poşetle semt pazarında dolaşırken yakalandı. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla ifadesi alınan Ş.D., suçlamaları kabul etmedi. İfadesinde, mobilya ustası olduğunu ve ürünleri çekmek için düzenek hazırladığını iddia eden Ş.D, 'Ben mobilya ustasıyım. Gördüğüm ürünlerin fotoğrafını çekmek için öyle bir yola başvurdum' dedi. Ş.D, savcılık talimatıyla ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Epic Games oyunları ücretsiz dağıtmaya devam ediyor: The Spectrum Retreat ücretsiz oldu

Epic Games oyunları ücretsiz dağıtmaya devam ediyor: The Spectrum Retreat ücretsiz oldu

Epic Games oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Ücretsiz dağıttığı oyunlar ile oyuncuların gönlünde taht kuran Epic Games yeni bir oyunu da ücretsiz vereceğini açıkladı. Epic Games'in ücretsiz dagıtacağı oyunun ismi nedir? The Spectrum Retreat sistem gereksinimleri nedir? İşte detaylar...
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