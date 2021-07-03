Kanada'da büyük öfke; heykeller yıkıldı, kiliseler yakıldı!

Kanada’nın birçok bölgesinde yürütülen çalışmalarda yerli Kızılderili halkına ve çocuklarına ait yüzlerce mezar ve kemiklerin tespit edilmesi, ülkede birçok vatandaşın öfkeli protestosuna hedef oldu. Protestocular, Kanada Günü'nde düzenlenen miting sırasında kontrolden çıktı. Kanada’nın Manitoba eyaletinde bulunan Winnipeg kentindeki Manitoba Yasama Meclisi'nde toplanan yüzlerce öfkeli protestocu, “Her Çocuk Önemlidir” mitinginde “bir zamanlar çocuktuk” sloganları atarak Kraliçe Victoria ve Kraliçe II. Elizabeth heykelleri de dahil olmak üzere Meclis’te bulunan birkaç heykeli yıktı. Kanada polisi mezar bulgularının ardından ülkenin birçok farklı bölgesinde Katolik kiliselerinde kundaklama olayları ile karşılaşıldığını duyurdu.