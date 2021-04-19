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Kanada'da bilanço artıyor: ''Savaşı kaybediyoruz''

Kanada’nın en büyük eyaleti Ontario'da vaka oranının en yüksek seviyeye ulaşması üzerine bölge başkanı Doug Ford, 'Aşılar ve varyantlar arasındaki savaşı kaybediyoruz' dedi

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Google News - Timeturk
19.04.2021 08:03:47
Kanada'da bilanço artıyor: ''Savaşı kaybediyoruz''

Kanada, salgının başından beri ilk kez geçen hafta, ABD'yi geçerek nüfusa oranla daha fazla vaka kaydetti. Ülkenin en kalabalık şehirlerinden Ontario'daki koronavirüs vaka oranının haziran ayına kadar yüzde 600 artabileceği belirtildi.

Ontario'da koronavirüs (Kovid-19) vaka oranı en yüksek seviyeye ulaşması sonrası açıklamalarda bulunan bölge başkanı Doug Ford “Aşılar ve varyantlar arasındaki savaşı kaybediyoruz. Kararlı olursak, bunu tersine çevirebiliriz” dedi.

KISITLAMALARA UYMAYANLARA 600 DOLAR CEZA

Ülkede koronavirüse karşı alınan yeni tedbirler kapsamında, Ontario Polisi artık sürücüleri ve yayaları durdurarak dışarıda olma sebeplerini ve adreslerini sorabilecek. Bu kapsamda kısıtlamalara uymayan kişilere 600 dolar (4 bin 843 TL) para cezası uygulanacak.

ÜLKEDE SON DURUM

Ülkenin en büyük eyaletindeki Ontario'da koronavirüs (Kovid-19) vaka oranı en yüksek seviyesine ulaştı. Uzmanlar, önlem alınmaması halinde bölgede koronavirüs vaka oranının Haziran ayına kadar yüzde 600 artacağını belirtmişti. Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde geçen hafta 23 bin 313 olan Kovid-19 ölümleri, 278 artarak 23 bin 591'e çıktı. Ülkede bugüne kadar toplam 9 milyon 775 bin 267 kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Ülke genelinde tam aşılama uygulanan kişi sayısının ise 880 bin 60 olduğu ifade edildi.

VAKA SAYILARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Koronavirüsün yeni varyantları özellikle İngiltere varyantı olarak bilinen B1.1.7 varyantı, Ontario'daki vakaların üçte ikisinden fazlasını oluşturmaya başladı. Uzmanlar, aşılamaya rağmen daha sıkı önlemler alınmazsa Ontario'daki yeni vaka sayısının günde 30 bine kadar çıkabileceği konusunda uyarı yaptı. Ayrıca mevcut aşılama hızının 3 katına çıkartılıp günde 300 bin aşılama yapılması gerektiğini belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan