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Kamyonetin ikiye bölündüğü kaza kamerada

İzmir'in Tire ilçesinde, sıvı gübre yüklü tanker ile çarpışan kamyonetin ikiye bölündüğü kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

2022-01-09 22:31:47

Kaza, dün saat 15.43 sıralarında Tire, Torbalı yolunda meydana geldi. Tire'den Torbalı istikametine seyir halinde olan Hüseyin Tahsin H. yönetimindeki 35 AD 4840 plakalı kamyonet, dönüş yaptığı sırada, karşı yönden gelen Murat Ç. idaresindeki sıvı gübre yüklü tankerle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet iki bölünürken, tanker ise yan devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Hüseyin Tahsin H. ve Fikriye H.'yi ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan tanker sürücüsü ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

KAMYONET İKİYE BÖLÜNDÜ

Öte yandan, trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, dönüş yapmak isteyen kamyonete, sıvı gübre yüklü tankerin hızla çarptığıı görüldü. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet ikiye bölünürken, tanker ise yan devriliyor. DHA

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