Kamyonetin altında kalmaktan bir adım ile kurtuldu

06.12.2017 10:09:53

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Konya'da kaldırımda yürüdüğü sırada karşıya geçmek isteyen bir kişi o sırada kontrolden çıkan kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.Kaza, dün öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kosgeb Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi istikametinden Ankara Yolu Caddesi üzerinde seyreden bir kamyonet, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kaza sırasında kamyonet, kaldırımdan yolun karşısına geçmek isteyen bir vatandaşın tam adım atmak üzereyken önünden geçti. Kaldırımda bekleyen vatandaş, üzerilerine gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan kaza anı ve kaldırımda bir kişinin yaşadığı o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazanın şokunu atlatamayan vatandaş ise kaza yapan araca sadece bakmakla yetindi.(İbrahim Yetkin/İHA)