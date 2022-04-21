Kamuda devrim gibi düzenleme: Memurlar bu haberi bekliyordu
Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri başta olmak üzere kamuda devrim yaratacak 3600 ek gösterge düzenlemesi için detaylar gün geçtikçe netleşiyor. Düzenlemenin yasalaşması ile emekli ikramiyesi ve maaşı önemli ölçüde artacak. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberi...
Milyonların beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi için artık son viraja girilirken, ek göstergenin 3600'e yükselmesinin emeklilik, ikramiye, maaşa yansımasının yaklaşık 25 milyar TL olacağı bekleniyor.
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EMEKLİ İKRAMİYESİ VE MAAŞINA 25 MİLYAR TL YANSIYACAK
Milyonlarca öğretmen, emniyet görevlilerinin de aralarında yer aldığı kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesi netleşmeye başladı.
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Ek göstergesinin 3600'e yükselmesinin emeklilik, ikramiye, maaşa yansımasının yaklaşık 25 milyar lira civarında olması hesaplanıyor.
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EMEKLİ MAAŞI YÜZDE 25 ARTACAK
Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesi durumunda ikramiye, emekli aylıkları yaklaşık yüzde 25 artacak. Ek gösterge düzenlemesi ile 6 bin lira emekli aylığı olan öğretmenin geliri yaklaşık 1.500 lira artacak.
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KOMİSYON 11 SENDİKAYI DİNLEDİ
Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu, ek gösterge konusunda 11 sendikayla bağlı bulunan hizmet kollarına ilişkin ilk tur görüşmesini gerçekleştirdi.
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Görüşmelerde hizmet sınıfları itibariyle kadro ve unvanlara ilişkin beklentiler değerlendirildi. Sendikalar hizmet sınıfları içinde yer alan kamu görevlilerinin kadrolarına ilişkin beklentilerin karşılanması taleplerini iletti.
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Bakanlık ek gösterge raporunu 10 Mayıs'tan önce tamamlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak.
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DÜZENLEME MEMURLARIN YÜZDE 90'NINI KAPSIYOR
Maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye göre hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanlar toplam memurların yüzde 90'ınını oluşturuyor.
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STATÜ GRUPLARINI KAPSIYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ek gösterge düzenlemesine ilişkin önemli ipuçları verdi. Bakan bilgin, öğretmen, polislerin aralarda yer aldığı 4 hizmet kolunun esas olmakla beraber birlikte kamu avukatları, il müdürleri, müftüleri gibi bazı statü gruplarına yönelik de düzenleme yapılacağını söyledi.
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BAKAN BİLGİN: EK GÖSTERGELERİ STATÜLERE GÖRE DÜZENLEMEMİZ LAZIM
Bakan Bilgin, "Kamuda çalışan avukatların göstergeleri 3000. Statüleri itibariyle benzeri gruplar. Örneğin, öğretmenlere 3600 vereceğiz değil mi? Öğretmene 3600 veriyoruz ama il milli eğitim müdürü, 3600 olmaz. Bunu değiştirmemiz, statüleri düzenlememiz lazım. Bu durum il müftüsü için de geçerli. Din çalışanlarına dini görevlilere verdiğimiz 3600'ü müftü ile farklılaştırmamamız lazım. Statülere göre bir farklılaştırma yaparak adalet duygusunu korumamız gerekiyor" dedi.
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EMEKLİ İKRAMİYESİ VE EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN ÖNEM ARZ EDİYOR
Bakan Bilgin, ek gösterge düzenlemesinin maaşlara yansımasının düşük olduğunu ancak emeklilik ikramiye ve aylıklarına epeyce yansıyacağını ifade etti.
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Bakan Bilgin, bu konuda bir maliyet hesabı yapıldığını belirterek, "Emekli ikramiyelerine kadar (25 milyar lira) çıkabilir bir rakam. Alternatifler var. Ciddi bir maliyeti olduğunu belirtmek isterim" diye konuştu.
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EMEKLİ AYLIĞI 1500 LİRA ARTACAK
Çalışma sürelerine göre değişmekle birlikte yaklaşık yüzde 25 oranında etkileyeceği ön görülüyor. Örneğin, 6 bin lira emekli maaşı alan bir öğretmen, 3600 ek göstergeye çıkarılması durumunda maaşı 7 bin 500 liraya çıkıyor.
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Ortalama 1500 lira artışa tekabül ediyor. Bu artış çalışma sürelerine göre değişiklik gösterecek. Emekli ikramiyesi de benzer şekilde artış gösterecek.
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Emekli olduğunda 200 bin lira olarak alınacak ikramiye de 250 bin liraya çıkacak. Göstergelerdeki değişiklik mevcut emeklilerin de durumunu etkileyecek.
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Mevcut çalışanların maaşlarında ise ek göstergelerdeki farklılıklara göre 100-150 lira arası bir artış hesaplanıyor.
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Bakan Bilgin, kamuda çalışan 530 bin sözleşmeli çalışana ilişkin çalışma konusunda da; "Bilişim programcıları gibi mesleklerde çalışan statülere sahip insanlar nadir bulunuyor. Bunlara ortalama değer kamu personeli, rejimi içerisinde ücretlerle bunları istihdam etmek mümkün olmuyor. Mesela atom enerjisi kurumunda bir atom uzmanı ilgili yerlerde çalışmış falan Türkiye'ye gelmiş bunu bu şekilde çalıştıramazsınız. Bu sözleşmeli statüsünü kamu personeli haklarına yani bir statüye dönüştürmek istiyoruz. Bu çalışmamız sürüyor" değerlendirmesini yaptı.
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Bakan Bilgin, sözleşmeli personelin tayin hakkı, aile birleşimi gibi hakları da kazanacağını ifade etti.
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