Kamuda devrim gibi düzenleme: Memurlar bu haberi bekliyordu

Bakan Bilgin, kamuda çalışan 530 bin sözleşmeli çalışana ilişkin çalışma konusunda da; "Bilişim programcıları gibi mesleklerde çalışan statülere sahip insanlar nadir bulunuyor. Bunlara ortalama değer kamu personeli, rejimi içerisinde ücretlerle bunları istihdam etmek mümkün olmuyor. Mesela atom enerjisi kurumunda bir atom uzmanı ilgili yerlerde çalışmış falan Türkiye'ye gelmiş bunu bu şekilde çalıştıramazsınız. Bu sözleşmeli statüsünü kamu personeli haklarına yani bir statüye dönüştürmek istiyoruz. Bu çalışmamız sürüyor" değerlendirmesini yaptı.