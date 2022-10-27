DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,6271 ₺

EURO

18,6068 ₺

ALTIN

996,76 ₺

BİST

3.934,52 ₺

Kamikaze İHA Deli ve yeni ürünler görücüye çıktı

Türkiye'nin yerli teknoloji ürünleri SAHA Expo 2022’de görücüye çıktı.

2022-10-27 17:34:01

Türkiye'nin yeni yerli silah sistemleri ilk kez sergilendi. Türkiye'nin yerli teknoloji ürünleri SAHA Expo 2022'de görücüye çıktı.

1938258

Sergilenen ürünlerden bazıları sergilenirken ASELSAN Konya Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Bülent Işık, yerli üretim "Döner namlulu taretli top sistemi" tanıtımını yaparken medyaya açıklamada bulundu.

1938513

​​​​​​​Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de Türk savunma sanayini oluşturan bütün firmaların, bütün ekosistemin burada kabiliyetlerini sergilemesi açısından fuarın önemli olduğunu söyledi.

1938257

İkinci, Roketsan olarak fuara özel yeni bir ürünü tanıtacaklarını belirterek, şunları kaydetti: "Roketsan ve STM olarak bizlerin sizlere bir sürprizi olacak. Yeni bir ürünümüzü ilk defa SAHA Expo`da sizlerle buluşturacağız. SAHA Expo, özellikle dünyanın çeşitli yerlerinden gelen savunma ve havacılıkla ilgili firmalara, Türkiye'yle ilişkilerini geliştirme fırsatı yarattığı için ve çok geniş bir ekosisteme hitap ettiği için çok başarılı bir organizasyon olacağını ben değerlendiriyorum. Bütün katılımcılara, bütün ziyaretçilere güzel bir fuar diliyorum."

1938508

Roketsan`ın bu yıl 86`ıncı sıradan dünyanın en büyük savunma firmaları arasına dahil olduğuna vurgu yaparak, "Roketsan çok büyük bir büyüme potansiyeli içerisinde. Bu sene 750-800 milyon dolar civarında bir ciro hedefliyoruz. Bunun 300 milyon dolara yakın kısmı da ihracattan gelecek geliri oluşturuyor." diyen İkinci sözlerini şöyle sürdürdü:

1938513

"Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde de bir milyar doların üzerindeki bir ciroya çok hızlı ulaşmayı hedefliyoruz. Burada Roketsan`ın temel hedefi dünyanın en büyük 50 savunma şirketi arasına girebilmek ve mevcut başarısını istikrarlı bir şekilde sürdürmek. Roketsan`da temel gayemiz ihracat ayağıyla büyüyebilmek. Bu konuda da özellikle Türk savunma sanayine yapmış olduğumuz füze teknolojilerine, özellikle insansız hava araçları tarafından kullanılan akıllı mühimmatları olan ilgi önümüzdeki dönem içerisinde çok hızlı bu hedeflerimize ulaşacağımızı gösteriyor. Bu hedeflere ulaşarak ülkemizin ihracatına da çok ciddi katkı sağlamayı temenni ediyoruz."

1938515

SAHA Expo 2022'de sergilenen ürünlerden bazıları;

FgEPgbZX0AAMiJY

Kapgan

FgEPgv9XwAAOC90

Kamikaze İHA Deli

FgEPhYHX0AAu4he

30 mm hafif elektrik tahrikli otomatik top

FgEPhFlXgAIcTgL

1938514

1938512

1938511

1938509

Bayülgen ve Sobutay arasında 'satılık medya' tartışması

Bayülgen ve Sobutay arasında 'satılık medya' tartışması

Youtuber Oğuzhan Uğur'un yönettiği Babala tv'deki programda sosyal medya yasası tartışıldı. Programa katılan isimlerden Okan Bayülgen'e youtuber Fırat Sobutay'ın itirazı tartışma konusu oldu
Afganistan: İsmailağa Cemaati'nden Taliban'a ziyaret

Afganistan: İsmailağa Cemaati'nden Taliban'a ziyaret

İsmailağa Cemaati'ne mensup bir heyet, Afganistan’a giderek Taliban hükümetinin yetkilileriyle bir araya geldi. Başkent Kabil'e de giden heyet Taliban'ın üst düzey yöneticileriyle görüştü.
Kuduza yakalanan adamın tüyler ürperten hazin sonu!

Kuduza yakalanan adamın tüyler ürperten hazin sonu!

Kuduz bulaşan bir adamın aşama aşama nasıl ölüme ilerlediğini gösteren, 1955 yılında çekilmiş video izleyenlerin tüylerini ürpertti.
Polonya’dan Bayraktar paylaşımı: Geliyorlar

Polonya’dan Bayraktar paylaşımı: Geliyorlar

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Bayraktar TB2’nin videosunu sosyal medya hesabından “Geliyorlar” notuyla paylaştı.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş