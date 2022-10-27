Kamikaze İHA Deli ve yeni ürünler görücüye çıktı

Türkiye'nin yerli teknoloji ürünleri SAHA Expo 2022’de görücüye çıktı.

Türkiye'nin yeni yerli silah sistemleri ilk kez sergilendi. Türkiye'nin yerli teknoloji ürünleri SAHA Expo 2022'de görücüye çıktı.

Sergilenen ürünlerden bazıları sergilenirken ASELSAN Konya Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Bülent Işık, yerli üretim "Döner namlulu taretli top sistemi" tanıtımını yaparken medyaya açıklamada bulundu.

​​​​​​​Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de Türk savunma sanayini oluşturan bütün firmaların, bütün ekosistemin burada kabiliyetlerini sergilemesi açısından fuarın önemli olduğunu söyledi.

İkinci, Roketsan olarak fuara özel yeni bir ürünü tanıtacaklarını belirterek, şunları kaydetti: "Roketsan ve STM olarak bizlerin sizlere bir sürprizi olacak. Yeni bir ürünümüzü ilk defa SAHA Expo`da sizlerle buluşturacağız. SAHA Expo, özellikle dünyanın çeşitli yerlerinden gelen savunma ve havacılıkla ilgili firmalara, Türkiye'yle ilişkilerini geliştirme fırsatı yarattığı için ve çok geniş bir ekosisteme hitap ettiği için çok başarılı bir organizasyon olacağını ben değerlendiriyorum. Bütün katılımcılara, bütün ziyaretçilere güzel bir fuar diliyorum."

Roketsan`ın bu yıl 86`ıncı sıradan dünyanın en büyük savunma firmaları arasına dahil olduğuna vurgu yaparak, "Roketsan çok büyük bir büyüme potansiyeli içerisinde. Bu sene 750-800 milyon dolar civarında bir ciro hedefliyoruz. Bunun 300 milyon dolara yakın kısmı da ihracattan gelecek geliri oluşturuyor." diyen İkinci sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde de bir milyar doların üzerindeki bir ciroya çok hızlı ulaşmayı hedefliyoruz. Burada Roketsan`ın temel hedefi dünyanın en büyük 50 savunma şirketi arasına girebilmek ve mevcut başarısını istikrarlı bir şekilde sürdürmek. Roketsan`da temel gayemiz ihracat ayağıyla büyüyebilmek. Bu konuda da özellikle Türk savunma sanayine yapmış olduğumuz füze teknolojilerine, özellikle insansız hava araçları tarafından kullanılan akıllı mühimmatları olan ilgi önümüzdeki dönem içerisinde çok hızlı bu hedeflerimize ulaşacağımızı gösteriyor. Bu hedeflere ulaşarak ülkemizin ihracatına da çok ciddi katkı sağlamayı temenni ediyoruz."

SAHA Expo 2022'de sergilenen ürünlerden bazıları;

Kapgan

Kamikaze İHA Deli

30 mm hafif elektrik tahrikli otomatik top