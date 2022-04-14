Kalp damar sağlığı nasıl beslenmeliyiz?

Kalp ve damarların oluşturduğu dolaşım sisteminin hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Başer, ‘'Kalp zaten hepimizin bildiği gibi hayati bir organ. Bırakın durmasını düzenli olarak atmaması, ritminin bozulması dahi oldukça ciddi sonuçlar doğuruyor. Damarlar ise hem kanı kalpten vücudun farklı bölgelerindeki dokulara götürüyor hem de bu dokulardan kanı kalbe geri döndürüyor. Dolaşım sisteminin bu farklı dokularla, organlarla, sistemlerle olan ilişkisi canlılığımızın devam edilmesini sağlıyor'' dedi.