Kalp çarpıntısını tetikleyen 13 neden!

Çarpıntı riskini ve aynı zamanda kalp hastalığı olasılığını azaltmak için düzenli egzersiz yaparak formda kalın, sigara içmeyin, stres yönetimi teknikleri uygulayın, dengeli beslenin ve boyunuza uygun bir kiloda kalmaya çalışın.



Nasıl tedavi edilir?



Tedavi, çarpıntının nedenine göre yapılmaktadır. Kalp dışında bir neden varsa bu tedavi edilir. Guatr, kansızlık gibi... Ancak bunlar tedavi edilirse çarpıntı geçer. Sinirsel nedenlere bağlı çarpıntılar ise hastanın duygusal sorunlarının çözülmesiyle kendiliğinden geçecektir. Bazı hastaların yatıştırıcı bir ilaç veya antidepresan alması gerekebilir. Çarpıntının nedeni kalp ise öncelikle çarpıntı türü belirlenmelidir. Daha sonra çarpıntının önemli olup olmadığına veya tedavi gerektirip gerektirmediğine karar verilir. Hastaya holter aleti takılarak hangi tür çarpıntı olduğu bulunur ya da elektro ile kalpteki ritim bozukluğunun ne tür bir çarpıntıya neden olduğu belirlenebilir. Aritmiyi düzeltici ya da kalp hızlı ise yavaşlatıcı, yavaşsa hızlandırıcı ilaçlar verilir. Bazı hastalarda çarpıntıyı geçirmek için damar yoluyla antiaritmik ilaçlar vermek gerekebilir. Kimi zaman çarpıntıyı sonlandırmak için hastanın göğsüne elektrik şoku verilir. İlaç veya şokla halledilemeyen durumlarda ise bir kateter ile hastanın kasığından girilerek kalbine kadar ilerleyip çarpıntıya neden olan kalp hücreleri bulunur ve elektrikle yakılır. Böylece çarpıntı sonlandırılmış olur.kaynak: CNN Türk