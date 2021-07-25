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Kaliforniya orman yangınlarına teslim: Onlarca ev kül oldu!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde günlerdir söndürülmeye çalışılan yangınlarda çok sayıda ev zarar gördü.

Kaliforniya orman yangınlarına teslim: Onlarca ev kül oldu!
25.07.2021 18:15:54
Kaliforniya orman yangınlarına teslim: Onlarca ev kül oldu!

Kaliforniya'da devam eden orman yangınlarında onlarca ev kullanılamaz hale geldiği bildirilirken, eyaletin Nevada sınırında birçok noktada acil durum ilan edildi.

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Kaliforniya orman yangınlarına teslim: Onlarca ev kül oldu!

Dixie yangını 11 gündür, Tamarack yangını 21 gündür söndürülmeye çalışılırken, yangınlarda 20'den fazla ev kül oldu.

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Kaliforniya orman yangınlarına teslim: Onlarca ev kül oldu!

Yangın tehdidi ile karşı karşıya kalan Kaliforniya'nın Plumas, Alphine, Butte ve Lassen bölgeleri ile Nevada'nın Douglas bölgesinde acil durum ilan edildi.

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Kaliforniya orman yangınlarına teslim: Onlarca ev kül oldu!

Öte yandan, ülkenin en büyük orman yangını olan Oregon eyaletindeki Bootleg yangını da 19 gündür devam ediyor.

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Kaliforniya orman yangınlarına teslim: Onlarca ev kül oldu!

İtfaiye ekipleri Bootleg yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ancak alevlerin binlerce evi tehdit etmeyi sürdürdüğünü bildirdi.

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Kaliforniya orman yangınlarına teslim: Onlarca ev kül oldu!

Montana eyaletinde 17 gündür söndürülmeye çalışılan Alder Greek yangınında yaklaşık 3 bin hektarlık alan ve 200'den fazla ev zarar gördü.

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Kaliforniya orman yangınlarına teslim: Onlarca ev kül oldu!

ABD'de çoğu batı eyaletlerinde olmak üzere 6'sı büyük 88 yangınla mücadele sürüyor.

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Kaliforniya orman yangınlarına teslim: Onlarca ev kül oldu!

Çıkan yangınlarda bugüne kadar yaklaşık 553 bin hektar ormanlık alan zarar gördü.

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Kaliforniya orman yangınlarına teslim: Onlarca ev kül oldu!
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