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Kaldırımlara park edilen araçlar engellilere 'barikat' oluyor

Engelli vatandaşlar, günlük hayatta karşılaştıkları zorlulukları aşabilmek için kurallara uyulmasını ve duyarlılığın artırılmasını istiyor. Engellilerin en büyük şikayetlerinden biri, kaldırımlara park edilen araçlar.

2022-05-14 15:57:50

Ankara'da yaşayan engelli vatandaşlar, belediyeler tarafından yaya kaldırımları, metro istasyonları gibi alanlara yapılan ve "sarı çizgi" olarak bilinen bantların birçok noktada kopması, kaldırımlara ve bu bantların üzerine park edilen araçlar, bazı bölgelerdeki bozuk kaldırımlar nedeniyle günlük yaşamlarında engellerle karşılaşıyor.

Görme engelliler, yollarını bulmak için sarı çizgilere yerleştirdikleri bastonlarıyla ilerledikleri sırada karşılarına çıkan kazı sonrası kapatılmamış çukurlar nedeniyle zaman zaman hayati tehlikeler atlatıyor.

Yaşadıkları sıkıntıları AA muhabirine anlatan görme engelli Nazlı Kılıç, sarı bantların üzerine park edilen araçlara ve bu çizgilerin ortalarına yapılan tabelalara çarparak kendilerine zarar verebildiklerini söyledi.

Tespit ettikleri eksiklikleri yetkililere çeşitli şekilde bildirdiklerini ifade eden Kılıç, "Değişimlerin gerçekleşmesi uzun sürüyor. Birçok yerde çizgiler sökülmüş. Yarım yarım yapılmış. Onların düzeltilmesini istiyorum. Bunlar birçok kişiye göre basit ayrıntılar ama benim hayatımı devam ettirebilmem için önemli hususlar." dedi.

Kılıç, kaldırımları işgal eden araçların altına giren bastonlarının kırılabildiğini anlatarak, "İstediğim şu, bir an gözlerini kapatıp bizim yerimize kendilerini koymalarını rica ediyorum. Biz de hep beraber, barış ve mutluluk içinde yaşamak istiyoruz, biz de sizlerden biriyiz." diye konuştu.

Gören Kalpler Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nde günlük yaşam koordinatörü ve özel eğitimci olarak çalışan Gamze Tekeş de görme engeli bulunan kişilerde baston kullanımının çok önemli olduğunu ancak araçların ve seyyar satıcıların sarı çizgilerin üzerinde konumlanması nedeniyle bu bastonları kullanmanın imkansız hale geldiğini söyledi.

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