Kalbinizin sağlıkla atması için 5 adım! Dilara Koçak yazdı...

Son günlerde uyku kalitenizde bir değişiklik gözlemliyorsanız dikkatli olmanızda fayda var. Yeterli ve kaliteli bir uykunun güçlü bir bağışıklık sistemi ve sağlıklı bir yaşamın en önemli parçalarından biri olduğunu unutmayın. Uyku düzeninizin olmaması durumunda vücudunuzu tüm olumsuz dış etkenlere de açık hale getiriyorsunuz. Circulation dergisinde geçtiğimiz ay yayınlanan çalışmaya göre, uyku süresi kalp sağlığı üzerinde önemli rol oynuyor. Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için yetişkinlerin günde 7-9 saat uyumaları öneriliyor. Yaşa bağlı olarak çocuklarda bu süre değişebiliyor. Çocuklar için ideal günlük uyku aralıkları 5 yaş ve altı için 10-16 saat; 6-12 yaş için 9-12 saat; ve 13-18 yaş için 8-10 saat olarak öneriliyor.