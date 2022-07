Kalbinizin sağlıkla atması için 5 adım! Dilara Koçak yazdı...

Zeytinyağının kanserden cilt hastalıklarına, zihinsel sağlıktan diyabete kadar birçok faydası olduğunu biliyoruz. Bunlardan en önemlisi ise kalp hastalıklarına olan koruyucu etkisi. Ocak ayında Journal of the American College of Cardiology dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmada günde yaklaşık bir yemek kaşığı (7-10 gr.) zeytinyağı tüketmenin kardiyovasküler hastalık riskini azalttığı görülmüş. Zeytinyağını sofranızdan eksik etmeyin, sebze/baklagil yemeklerinizden salatalara tüm seçimlerinizde mutlaka faydalanın. Yağ tüketiminde denge sağlamaya çalışmanızda fayda var. Zeytinyağı, avokado, keten tohumu, ceviz, fındık ve badem gibi farklı yağ çeşitlerini dengeleyerek beslenmenizde yer verin. Özellikle yağlı tohumları gün içinde tüketmeyi de ihmal etmeyin. Kaynak: Milliyet