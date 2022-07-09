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Kalbinizin sağlıkla atması için 5 adım! Dilara Koçak yazdı...

Bir bayramı daha geride bıraktık. Kurban Bayramı’nda et tüketiminin artması ile kalp sağlığı da bir kez daha gündemde... Dünya çapındaki ölümlerin birçoğunu kalp hastalıklarının oluşturduğunu biliyor musunuz? Amerikan Kalp Derneği’nin yaptığı bir araştırmadaki veriler her beş kişiden sadece birinin optimal kalp sağlığına sahip olduğunu gösteriyor. Ülkemizdeki ölümlerin birçoğunun da kalp hastalıklarından kaynaklı olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Kalbinizin sağlıkla atması için 5 adım! Dilara Koçak yazdı...
09.07.2022 11:26:51
Kalbinizin sağlıkla atması için 5 adım! Dilara Koçak yazdı...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2019 yılı araştırmasına göre, ölüm nedenlerinde ilk sırada dolaşım sistemi hastalıkları yer alıyor. Sağlıklı bir kalp için sağlıklı beslenmenin önemi ise göz ardı edilemez. Yapılan güncel çalışmalar kalbiniz için bakın ne söylüyor:
1. UYKU DÜZENİNİZ OLMALI
 
Son günlerde uyku kalitenizde bir değişiklik gözlemliyorsanız dikkatli olmanızda fayda var. Yeterli ve kaliteli bir uykunun güçlü bir bağışıklık sistemi ve sağlıklı bir yaşamın en önemli parçalarından biri olduğunu unutmayın. Uyku düzeninizin olmaması durumunda vücudunuzu tüm olumsuz dış etkenlere de açık hale getiriyorsunuz. Circulation dergisinde geçtiğimiz ay yayınlanan çalışmaya göre, uyku süresi kalp sağlığı üzerinde önemli rol oynuyor. Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için yetişkinlerin günde 7-9 saat uyumaları öneriliyor. Yaşa bağlı olarak çocuklarda bu süre değişebiliyor. Çocuklar için ideal günlük uyku aralıkları 5 yaş ve altı için 10-16 saat; 6-12 yaş için 9-12 saat; ve 13-18 yaş için 8-10 saat olarak öneriliyor.
 
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Kalbinizin sağlıkla atması için 5 adım! Dilara Koçak yazdı...
2. SAĞLIKLI BAĞIRSAK, SAĞLIKLI KALP
 
Vücudumuzdaki mikroorganizmaların, vücut hücrelerimizden 1.3 kat daha fazla olduğunu biliyor muydunuz? Vücudumuzda yaklaşık 40-100 trilyon bakteri olduğu tahmin ediliyor. Bu bakteriler bağırsak mikrobiyotamızı oluşturuyor. Bazıları sağlığımıza fayda sağlarken, bazılarının ise olumsuz etkisi var. Heart Failure Reviews dergisinde haziran ayında yayınlanan çalışmada da kalp yetmezliği yaşayan bazı kişilerin bağırsak mikrobiyotasında daha az bakteri çeşidine rastlanmış. Bu durum daha fazla hastaneye yatış ve ölüm ile sonuçlanmış. Kısacası kalp sağlığınızı desteklemek istiyorsanız, mikrobiyotanızı beslemeyi de unutmayın.
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Kalbinizin sağlıkla atması için 5 adım! Dilara Koçak yazdı...
3. HER GÜN BİR YUMURTA
 
Yumurta tüketmenin kalp sağlığına faydalı mı yoksa zararlı mı olduğuna dair senelerdir süren bir çelişkiden bahsetmek mümkün. Heart dergisinde yayınlanan yaklaşık yarım milyon insanın değerlendirildiği bir araştırmanın sonuçları, her gün bir yumurta tüketenlerin, daha az yumurta tüketenlere göre kalp hastalığı ve felç riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor. Pekin Üniversitesi'nde araştırmacılar da geçtiğimiz ay yayınlanan araştırmada bu görüş desteklenerek ılımlı miktarda yumurta tüketiminin kalp sağlığınızı destekleyebileceği vurgulanıyor.
 
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Kalbinizin sağlıkla atması için 5 adım! Dilara Koçak yazdı...
4. KAHVE VE ÇİKOLATA SEVERLER SEVİNECEK
 
Türk halkı olarak kahveyi çok sevdiğimiz bir gerçek… Son yapılan araştırmalara göre, günde 2-3 fincan kahve tüketiminin sadece kalp hastalığı ve ritim bozukluğunu azaltmakla kalmayıp aynı zamanda kalp koruyucu olabileceğini söylüyor. Kahvenin yanında çikolata seven fakat tüketmeye korkanlardan mısınız? Sizlere güzel bir haberim var. Her besini olduğu gibi çikolatayı da doğru porsiyon ve sıklıkta tükettiğinizde sağlığınızı olumlu yönde etkileyebilir. American Chemical Society‘nin yaptığı bir çalışmada çikolatanın ana bileşeni olan kakaonun ve özellikle bitter çikolata da bol bulunan polifenollerin iyi kolesterol (HDL) düzeyini arttırmaya, kötü kolesterol düzeyini ise azaltmaya yardımcı olduğu bulunmuş. Türk kahvesinin yanında 15-20 gram bitter çikolata harika bir ara öğün alternatifi olabilir.
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Kalbinizin sağlıkla atması için 5 adım! Dilara Koçak yazdı...
5. KALBİNİZİN DOSTU ZEYTİNYAĞI
 
Zeytinyağının kanserden cilt hastalıklarına, zihinsel sağlıktan diyabete kadar birçok faydası olduğunu biliyoruz. Bunlardan en önemlisi ise kalp hastalıklarına olan koruyucu etkisi. Ocak ayında Journal of the American College of Cardiology dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmada günde yaklaşık bir yemek kaşığı (7-10 gr.) zeytinyağı tüketmenin kardiyovasküler hastalık riskini azalttığı görülmüş. Zeytinyağını sofranızdan eksik etmeyin, sebze/baklagil yemeklerinizden salatalara tüm seçimlerinizde mutlaka faydalanın. Yağ tüketiminde denge sağlamaya çalışmanızda fayda var. Zeytinyağı, avokado, keten tohumu, ceviz, fındık ve badem gibi farklı yağ çeşitlerini dengeleyerek beslenmenizde yer verin. Özellikle yağlı tohumları gün içinde tüketmeyi de ihmal etmeyin. Kaynak: Milliyet
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