Kalbinizin sağlıkla atması için 5 adım! Dilara Koçak yazdı...
Bir bayramı daha geride bıraktık. Kurban Bayramı’nda et tüketiminin artması ile kalp sağlığı da bir kez daha gündemde... Dünya çapındaki ölümlerin birçoğunu kalp hastalıklarının oluşturduğunu biliyor musunuz? Amerikan Kalp Derneği’nin yaptığı bir araştırmadaki veriler her beş kişiden sadece birinin optimal kalp sağlığına sahip olduğunu gösteriyor. Ülkemizdeki ölümlerin birçoğunun da kalp hastalıklarından kaynaklı olduğunu hatırlatmakta fayda var.