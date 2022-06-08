'Kahvesiz olmaz' diyenlere iyi haber! Dilara Koçak yazdı...

Kahveyi günün her saatinde tüketmeyi sevenler burada mı? Türk kahvesinin yeri bizim için başka ama havaların iyice ısınması ile soğuk kahve alternatiflerinin de arttığını görüyorum. Şeker, krema veya şurup ilavesi ile masum bir fincan kahveyi 250-300 kalori yapabileceğinizi de göz önünde bulundurun. Evde kendi soğuk kahvenizi yapmanın çok kolay olduğunu unutmayın. Sıcak veya soğuk fark etmez kahvesiz olmaz diyenlere güzel bir haberim var. Yapılan bir çalışmaya göre günde 2-3 fincan kahve kalp hastalıklarını azaltmaya yardımcı. Amerikan Kardiyoloji Koleji’nde araştırmacılar, günde 2-3 fincan kahve sadece kalp hastalığı riskini azaltmakla kalmadığı, aynı zamanda daha uzun yaşamakla da ilişkili olduğunu belirtiyor.