Kahvaltı masalarını süsleyen birbirinden lezzetli ve ilginç yumurtalı tarifler

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1 diş sarımsağı rendeleyin ve 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı hardal, 1 yemek kaşığı mayonez, 1 çay kaşığı tatlı toz biber ve yarım tatlı kaşığı ince kıyılmış dereotuyla karıştırın.
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Oda sıcaklığında bekletilmiş 5 adet yumurtayı tuzlu suda yaklaşık 3-4 dakika haşlayın.
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Haşlanan yumurtaları buzlu suya alın ve kabuklarını soyup kurulayın.
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500 gram yağsız kıyma, 2 diş rendelenmiş sarımsak, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı mısır un, 4 dal ince doğranmış taze soğan, 2 yemek kaşığı hardal, 1 yemek kaşığı ketçabı karıştırın.
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Hazırladığınız harca damak tadınıza uygun miktarda kimyon, tuz, pul biber, karabiber ve kekiği ekleyin. Malzemeler iyice özleşene kadar karıştırın.
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Kıyma harcını beş parçaya bölün. Bir parçayı alıp elinizle düzleştirin ve ortasına bir adet yumurtayı yerleştirip etrafını kapatın.
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Tüm yumurtalar için aynı işlemi tekrarlayın.
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Geniş bir tabakta 1 yemek kaşığı mısır ununu, yarım su bardağı unu ve 1 yemek kaşığı irmiği karıştırın.
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Farklı bir tabakta 2 adet yumurtayı çırpın.
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Ayrı bir tabağa 1 su bardağı kalın çekilmiş galeta ununu ekleyin.
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Hazırladığınız yumurtalı köfteleri önce un karışımına, sonra çırpılmış yumurtaya, son olarak da galeta ununa bulayın.
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Ayçiçeği yağını derin bir tencerede kızdırın ve köfteleri yaklaşık 2-3 dakika yağda kızartın.
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Yağını süzdüğünüz yumurtalı köfteleri sıcakken servis edin.