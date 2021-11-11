DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Öğretim üyesi alım ilanı
Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası
Hatay'da Eren Kış-2 Operasyonu başlatıldı
Yurt içi piyasalar ödemeler dengesi verilerini bekliyor
Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak
2021 Hemşire (lisans-lise) atama sayısı | Sağlık Bakanlığı hemşire atama kadro ve branş dağılımı
Ankara'da jeotermal kaynak arama sahaları ihale edilecek
ABD'ye iade edilmesine karar verildi
Azerbaycan - Lüksemburg maçını donmadan, HD olarak canlı izle!
'Milli Savaş Uçağı 2022'de bitecek'
2021 Sağlık Bakanlığı ataması başladı mı? 40 bin sağlık personeli (hemşire, ebe, tekniker, teknisyen) alımı ne zaman yapılacak?
Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesinden ne çıktı?
Metaverse nedir? Son dönemde herkesin sorduğu bu soruya cevap veriyoruz
Evlilik ikramiyesi nasıl alınır? Evlilik ikramiyesi kimlere verilir? Evlilik ikramiyesi alma şartları neler?
Mali Çıpa nedir? Mali Çıpa ne demek?

Kahvaltı masalarını süsleyen birbirinden lezzetli ve ilginç yumurtalı tarifler

Yumurta, yüksek besin değeri ve lezzetiyle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden biri. Birçok yemek ve tatlı tarifinin olmazsa olmazlarından olan yumurta, kahvaltı için de pek çok alternatif sunuyor. Siz de yumurtayı hep aynı şekilde tavada kırarak tüketmekten sıkıldıysanız sizin için birbirinden lezzetli yumurta tariflerimiz var. Kolayca hazırlayabileceğiniz ve kahvaltılarınızı şenlendirecek tariflere gelin, bir göz atalım!

Kahvaltı masalarını süsleyen birbirinden lezzetli ve ilginç yumurtalı tarifler
11.11.2021 09:31:13
Kahvaltı masalarını süsleyen birbirinden lezzetli ve ilginç yumurtalı tarifler

Tortilla de Patatas (İspanyol Omleti) Tarifi

MALZEMELER

  • 3 adet büyük boy patates

  • 1 adet orta boy soğan

  • 3 adet yumurta

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

HAZIRLANIŞI

  • Patateslerin kabuğunu soyun ve ince ince halkalar şeklinde dilimleyin. Dilimlediğiniz patatesleri yıkayın ve kurulayın. Ardından bir kenarda bekletin.

  • Kuru soğanı yarım ay şeklinde piyazlık doğrayın.

  • Yumurtaları, derin bir karıştırma kabında tuz ve karabiber ilave ederek çarpın.

  • Zeytinyağını, kenarları sığ olmayan bir teflon tencerede kızdırın.

  • Kızan yağa, doğradığınız soğanları ekleyip yaklaşık 2-3 dakika kavurun.

  • Üstüne dilimlediğiniz patatesleri ekleyin ve tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte patatesler yumuşayıncaya kadar pişirin.

  • Yumuşayan ve hafif pembeleşen soğanlı patates karışımını, çırpılmış yumurtaların bulunduğu kaba aktarın. Patateslere zarar vermeden soğanlı patates karışımını yumurta ile karıştırın ve tekrar tencereye aktarın.

  • Tencereye aktardığınız omlet harcının üstünü bir spatula yardımıyla düzeltin.

  • Omletin sulanmaması için kapağı açık bir şekilde yumurtalar tamamen katılaşana kadar pişirin.

  • Pişen ve kabaran omleti, servis tabağı yardımıyla çevirip diğer yüzünü de yaklaşık 3-4 dakika kızartın.

  • Pişirdiğiniz omleti sıcakken dilimleyerek servis edin.

1
Kahvaltı masalarını süsleyen birbirinden lezzetli ve ilginç yumurtalı tarifler

Çıtır Yumurta Tarifi

MALZEMELER

  • 4 adet yumurta

  • 1 su bardağı un

  • 1 su bardağı ekmek kırıntısı

  • 2 dal taze biberiye

  • 2 litre su

  • 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

  • 1 tatlı kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

  • Derin bir tencerenin içinde suyu kaynatın.

  • Kaynayan suyun içine sirke ve tuzu ekleyerek karıştırın.

  • Suyu karıştırırken bir girdap oluşturun.

  • Bir tane yumurtayı kasenin içine kırın ve girdap oluşan suyun içine yavaşça bırakın.

  • Yumurtayı yaklaşık 3 dakika kadar pişirin ve dikkatli bir şekilde tencereden alarak suyunu süzün.

  • Suyunu süzdüğünüz poşe yumurtayı önce una sonra bir adet çırptığınız yumurtaya bulayın.

  • Taze biberiye ve ekmek kırıntılarını bir kasede karıştırın.

  • Un ve yumurtaya buladığınız poşe yumurtayı son olarak biberiye ve ekmek kırıntısı karışımına bulayın.

  • Kızdırdığınız yağda yaklaşık 2 dakika arkalı önlü, altın rengi oluncaya kadar kızartın.

  • Kızarttığınız yumurtayı sıcak şekilde servis edin.

2
Kahvaltı masalarını süsleyen birbirinden lezzetli ve ilginç yumurtalı tarifler

Muffin Yumurta Tarifi

MALZEMELER

  • 5 adet yumurta

  • Yarım çay bardağı süt

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 adet kapya biber

  • 6 adet çeri domates

  • 50 gram beyaz peynir

  • Zeytinyağı

  • Tuz

  • Karabiber

HAZIRLANIŞI

  • Kapya biberi ince ince doğrayın.

  • Çeri domatesleri ortadan ikiye bölün.

  • Beyaz peyniri küçük küpler halinde doğrayın.

  • Muffin kalıbını zeytinyağı ile yağlayın.

  • Biber, domates ve peyniri eşit şekilde olacak şekilde muffin kalıbına dağıtın.

  • Yumurta, kabartma tozu ve sütü bir kapta karıştırın. Üzerine damak tadınıza göre tuz ve karabiber ekleyin.

  • Yumurtalı harcı muffin kalıplarına dökün.

  • Muffin yumurtaları önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 10-15 dakika pişirin.

  • Fırından çıkardığınız yumurtaları birkaç dakika dinlendirdikten sonra bir bıçak yardımıyla kalıptan çıkararak servis edin.

3
Kahvaltı masalarını süsleyen birbirinden lezzetli ve ilginç yumurtalı tarifler

İskoç Yumurtası Tarifi

MALZEMELER

  • 7 adet yumurta

  • 1 yemek kaşığı yoğurt

  • 500 gram yağsız kıyma

  • 1 su bardağı kalın çekilmiş galeta unu

  • 1 yemek kaşığı mısır unu

  • 1/2 su bardağı un

  • 1 yemek kaşığı irmik

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 3 diş sarımsak

  • 1/2 tatlı kaşığı kıyılmış dereotu

  • 4 dal taze soğan

  • 1 yemek kaşığı mayonez

  • 4 tatlı kaşığı hardal

  • 1 yemek kaşığı ketçap

  • Toz biber

  • Kimyon

  • Tuz

  • Pul biber

  • Karabiber

  • Kekik

 HAZIRLANIŞI

  • 1 diş sarımsağı rendeleyin ve 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı hardal, 1 yemek kaşığı mayonez, 1 çay kaşığı tatlı toz biber ve yarım tatlı kaşığı ince kıyılmış dereotuyla karıştırın.

  • Oda sıcaklığında bekletilmiş 5 adet yumurtayı tuzlu suda yaklaşık 3-4 dakika haşlayın. 

  • Haşlanan yumurtaları buzlu suya alın ve kabuklarını soyup kurulayın.

  • 500 gram yağsız kıyma, 2 diş rendelenmiş sarımsak, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı mısır un, 4 dal ince doğranmış taze soğan, 2 yemek kaşığı hardal, 1 yemek kaşığı ketçabı karıştırın.

  • Hazırladığınız harca damak tadınıza uygun miktarda kimyon, tuz, pul biber, karabiber ve kekiği ekleyin. Malzemeler iyice özleşene kadar karıştırın.

  • Kıyma harcını beş parçaya bölün. Bir parçayı alıp elinizle düzleştirin ve ortasına bir adet yumurtayı yerleştirip etrafını kapatın.

  • Tüm yumurtalar için aynı işlemi tekrarlayın.

  • Geniş bir tabakta 1 yemek kaşığı mısır ununu, yarım su bardağı unu ve 1 yemek kaşığı irmiği karıştırın.

  • Farklı bir tabakta 2 adet yumurtayı çırpın.

  • Ayrı bir tabağa 1 su bardağı kalın çekilmiş galeta ununu ekleyin.

  • Hazırladığınız yumurtalı köfteleri önce un karışımına, sonra çırpılmış yumurtaya, son olarak da galeta ununa bulayın.

  • Ayçiçeği yağını derin bir tencerede kızdırın ve köfteleri yaklaşık 2-3 dakika yağda kızartın.

  • Yağını süzdüğünüz yumurtalı köfteleri sıcakken servis edin.

4
Kahvaltı masalarını süsleyen birbirinden lezzetli ve ilginç yumurtalı tarifler

Yumurta Dolması Tarifi

MALZEMELER

  • 7 adet yumurta

  • 1 avuç ince kıyılmış maydanoz

  • Yarım çay bardağı ayçiçeği yağı

  • Tuz

  • Karabiber

  • Pul biber

HAZIRLANIŞI

  • Kaynamış suda 6 adet yumurtayı altı kısık olacak şekilde 9-10 dakika boyunca haşlayın. 10 dakikadan fazla haşlamamaya özen gösterin.

  • Haşlanan yumurtaları oda sıcaklığındaki suda yaklaşık 1-2 dakika bekleterek pişirme işlemini sonlandırın.

  • Yumurtaların kabuğunu soyduktan sonra ikiye bölün ve bir kaşık yardımıyla sarılarını ayırın.

  • Yumurta sarılarını bir çatal yardımıyla ezip içine ince kıyılmış maydanoz, yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı pul biber ve yarım çay kaşığı karabiberi ekleyip karıştırın.

  • Hazırladığınız harcı yumurta beyazlarının içine, sıkı olacak şekilde doldurun.

  • Orta-yüksek ateşte sıvı yağı kızdırın.

  • 1 adet yumurtayı çırpın ve doldurduğunuz yumurtaları, çırpılmış yumurtaya batırıp altın sarısı rengini alıncaya kadar kızartın.

  • Kızarttığınız yumurtaların fazla yağını bir havlu kağıt yardımıyla alın ve servis edin. kaynak: Onedio

5
Görüş Bildir Bizimle Paylaş