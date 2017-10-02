Kahramanmaraş'taki FETÖ/PDY davası

02.10.2017 20:51:54

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik, eski emniyet çalışanı 10'u tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan 1 kişi tahliye edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı. Bazı tutuklu sanıklar bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi.

Dosyaya giren belgelerin okunmasının ardından sanıklar savunma yaptı. Üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tahliyelerini talep etti.

Eski polislerden S.K. etkin pişmanlıktan yararlanarak terörle mücadele şubesinde çalıştıkları dönemde şube çalışanları olarak mutat toplantılar yapıldığını, Cuma isimli bir öğretmenin kendilerine "sohbet abiliği" yaptığını itiraf etti.

Mahkeme heyeti S.K'nın tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.