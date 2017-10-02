Kahramanmaraş'taki FETÖ/PDY davası

02.10.2017 20:15:54

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan tutuklu sanık, örgüt çalışanlarının maaşlarının Sosyal Destek Programı'ndan (SODES) alınan paralarla ödendiğini anlattı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Mersin'in Tarsus ilçesinde tutuklu bulunan sanık A.Ö, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşma dosyasına giren belgelerin okunmasının ardından, Muş'taki örgüte ait eğitim kurumunda okutman olarak çalışan A.Ö, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olmak istediğini söyledi.

FETÖ/PDY'nin Muş'taki eğitim yapılanması hakkında bilgi veren sanık A.Ö, 2010 yılında örgüte ait okuma salonunda okutman olarak çalışmaya başladığını, örgütün SODES projelerinde devletten aldığı paralarla, projelerde görev yapmayan, örgüte ait iş yerlerinde çalışanların maaşlarının ödendiğini kaydetti.

İtirafçı A.O, örgütün mali işlerini yürüten mali müşavir R.A'nın, SODES projelerinden alınan paralarla "LALE-DER", "FEM Dershanesi" ve kendisi gibi örgüt adına okutman olarak çalışan kişilerin SGK primleri ile maaşlarını ödediğine şahit olduğunu bildirdi.

R.A'nın bu işlemleri, "Özel Çağlayan Koleji" muhasebecisi A.U. ve "FEM Dershanesi" muhasebecisi B.Ş. ile yaptığını öne sürdü.

Örgüte ait olan kolejde zaman zaman sohbetlere katıldıklarını anlatan A.Ö. "Dönemin il imamı olduğunu bildiğim M.S. isimli şahıs, bizlere sohbet abiliği yapardı. Örgüt çalışanlarının maaşlarının yüzde 10'u oranında himmet kesilirdi." dedi.

İtirafçı A.Ö, Muş'ta örgüte ait 10 öğrenci evi olduğunu, köylerden gelen çocukları bu evlere götürdüklerini dile getirerek, masrafları için kendilerine "il imamı" tarafından para verildiğini, evlere erzak götürdüklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, A.Ö'nün tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.