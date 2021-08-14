Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü!

Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi. Rusya Savunma Bakanlığı: Be-200 uçağı iniş yaparken düştüRusya Savunma Bakanlığı da Kahramanmaraş’ta düşen Be-200 uçağının, yangın söndürme görevinin ardından iniş esnasında düştüğünü ve olayın araştırılması için bölgeye ekip gönderildiğini bildirdi. Yazılı açıklamada, 'Be-200 uçağı Adana yakınlarında iniş yaparken düştü. Kazayı araştırmak üzere bir ekip kaza bölgesine gönderildi. Be-200'de Rus ordusuna bağlı 5 görevli ile 3 Türk temsilci bulunuyordu.' ifadesi yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada olayın ardından İncirlik'ten bir helikopter ile Konya'dan bir uçağın arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için görevlendirildiği belirtildi.