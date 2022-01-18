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Kahramanmaraş'ta petrol boru hattında patlama

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde petrol boru hattında patlama meydana geldi. Alevlerin tehdit ettiği Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

2022-01-18 22:20:53

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden geçen Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'ne (BOTAŞ) ait boru hattında saat 20.00 sıralarında şiddetli bir patlamanın ardından yangın çıktı. Narlı Mahallesi yakınlarında çıkan yangında alevler kara yoluna da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor. DHA

Eşine taciz sanığını adliye çıkışı vurdu

Eşine taciz sanığını adliye çıkışı vurdu

Kayseri'de İ.A., eşi Cansu A.ya 'cinsel taciz' ve 'şantaj' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Gökhan Özcan'ı (35), adliye çıkışı otomobilinde tabancayla vurdu.
Bolu'da feci kaza; 24 araç birbirine girdi

Bolu'da feci kaza; 24 araç birbirine girdi

Bolu'da TEM Otoyolu'nda, 20 otomobil ve 4 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Palandöken'deki Buz Tırmanışı Festivali'nde 'Buz Dağı'na Yoğun İlgi

Palandöken'deki Buz Tırmanışı Festivali'nde 'Buz Dağı'na Yoğun İlgi

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'e bahçe sulama sistemi kullanılarak kurulan 'buz dağı', adrenalin tutkunlarının ilgi odağı oldu. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Palandöken Fest' etkinliği kapsamında Buz Tırmanışı Festivali de bugün başladı. 'Uluslararası Buz Tırmanışı Türkiye Şampiyonası'nın da 20 Ocak'ta düzenleneceğini belirten Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Erdal Emeç, adrenalin sevenleri Palandöken'e davet etti.
En Çok Erkeklerde Görülen Böbrek Taşı, Kadınlarda da Artmaya Başladı

En Çok Erkeklerde Görülen Böbrek Taşı, Kadınlarda da Artmaya Başladı

Hayat kalitesini ciddi oranda etkileyen böbrek taşları daha çok erkeklerde görülse de son yapılan bir araştırma kadınlarda da taş görülme yüzdesinin artış gösterdiğini ortaya koydu. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. İlter Alkan, 2021’ de Amerika’da yapılan ‘İdrar Yolu Taşlarında Cinsiyet Farklılıkları’ araştırmasına göre kadınlarda böbrek taşı oranının artmasının altında yatan nedenleri değerlendirdi.
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