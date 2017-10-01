Kahramanmaraş'ta hareket halindeki otobüse binerken düşen Kore gazisi öldü

01.10.2017 15:24:50



Olay yaklaşık 2 hafta önce Azerbaycan Bulvarı Merkez Otobüs Durağı'nda meydana gelmişti. Kore gazisi Hüseyin Tutaş, hareket halindeki otobüse binmek isterken yere düşerek ağır yaralanmıştı. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Tutaş, yaklaşık 2 haftadır sürdürdüğü hayat mücadelesini kaybederek vefat etti.



Tutaş, Ulucami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, askeri erkan, Kahramanmaraş Muharip Gaziler Derneği üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazenin otopsinin ardından yaklaşık 1 saat sonra toprağa verileceği öğrenildi.



Güney Kore Hükümeti'nin daveti üzerine, Türkiye'de yaşayan 11 Kore gazisi, 62 yıl aradan sonra savaş anılarını yeniden yaşamıştı. 11 Kore gazisinden biri de Kahramanmaraşlı Kore gazisi Hüseyin Tutaş'tı.





