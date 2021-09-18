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Kahramanmaraş'ta ekim için sürülen tarlada fil fosili bulundu

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan çiftçi Yılmaz Orçan'ın mısır ekmek için sürdüğü tarlada bulunan ve 'antik fil' fosiliyle büyük benzerlik gösteren kemikler, bilim insanlarınca incelemeye alındı.

Kahramanmaraş'ta ekim için sürülen tarlada fil fosili bulundu
18.09.2021 08:34:57
Kahramanmaraş'ta ekim için sürülen tarlada fil fosili bulundu

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Yılmaz Orçan, mısır ekmek için kiraladığı tarlayı sürdüğü sırada traktörün pulluğuna sert bir cismin takıldığını fark etti.

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Kahramanmaraş'ta ekim için sürülen tarlada fil fosili bulundu

Orçan, traktörü durdurarak incelediği cismin büyük bir hayvana ait kemik parçası olduğunu düşünerek durumu tarlasına yakın bir alanda araştırma yapan bilim insanlarına haber verdi.

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Kahramanmaraş'ta ekim için sürülen tarlada fil fosili bulundu

Tarlaya gelen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yarenkür Alkan, ilk incelemesinde kemiklerin bir file ait olabileceğini değerlendirdi.

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Kahramanmaraş'ta ekim için sürülen tarlada fil fosili bulundu

Çıkan parçaların detaylı incelenmesi gerektiğini belirten Alkan, parçaların kentteki Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen "antik fil" fosili ile büyük benzerlik gösterdiğini söyledi.

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Kahramanmaraş'ta ekim için sürülen tarlada fil fosili bulundu

Kendilerinin de bölgeye yakın bir alanda kurtarma kazısı yaptığını aktaran Alkan şöyle konuştu:
"Parçalara bakıldığında neredeyse tüm bir fil çıkardık ve çok sevinçliyiz.
Buradaki alan çok büyük olduğundan bizim her yere ulaşmamız pek mümkün değil. Vatandaşların bize ulaşıp her şeyi bilgi vermesi, destek olmaları bizi çok sevindiriyor."

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Kahramanmaraş'ta ekim için sürülen tarlada fil fosili bulundu

Dr. Öğretim Üyesi Yarenkür Alkan, eserlerin şu an için koruma altına alındığını, incelemelerin tamamlanmasıyla uygun yerde sergileneceğini kaydetti.

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Kahramanmaraş'ta ekim için sürülen tarlada fil fosili bulundu

Çiftçi Orçan da mısır ektiği tarlada seyrek olan alanları sürdüğü sırada pulluğa takılan kemik parçalarını görünce bölgede kazı çalışması yapan yetkililere haber verdiğini ifade etti.

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Kahramanmaraş'ta ekim için sürülen tarlada fil fosili bulundu

Bu arada aynı bölgede bulunan 3000-3500 yıllık olduğu tespit edilen antik fil iskeleti, Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesinde ışık, ses ve görüntü efektleri kullanılarak sergileniyor.

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Kahramanmaraş'ta ekim için sürülen tarlada fil fosili bulundu
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Kahramanmaraş'ta ekim için sürülen tarlada fil fosili bulundu
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Kahramanmaraş'ta ekim için sürülen tarlada fil fosili bulundu
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