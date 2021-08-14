Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının enkazına ulaşıldı

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi. Kazanın nedenlerinin tespiti için olay yerine bir heyet gönderildiğini belirten bakanlık, ilerleyen saatlerde uçaktaki 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, 'Türkiye Cumhuriyeti’nde kaza geçiren Rus Be-200 uçağında bulunan 5 Rus askeri personel ve yangının odak noktaları ile ilgili kılavuzluk eden 3 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hayatını kaybetti' denildi.